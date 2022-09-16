Россия перестала быть участницей Конвенции по правам человека

"Агрессия России против Украины продолжает приносить боль и страдания миллионам людей в Украине и во всей Европе. Мы вновь призываем российское руководство немедленно прекратить войну в Украине и положить конец репрессиям против собственного народа", – заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.
В сообщении отмечается, что в связи с этим Россия еще больше изолирует себя от демократического мира и лишит более 140 млн российских граждан защиты, предлагаемой конвенцией.
Россия прекратила быть высокой договаривающейся стороной в соответствии с резолюцией о прекращении ее членства в Совете Европы, принятой Комитетом министров 16 марта 2022 года и в соответствии с резолюцией о последствиях прекращения членства РФ в Совете Европы, принятой 22 марта.
Согласно положениям Конвенции, Российская Федерация несет юридическое обязательство выполнять все постановления и решения Европейского суда по правам человека в отношении ее действий или бездействия, имевших место до 16 сентября 2022 года.
Россия — единственная страна, состоявшая в Совете Европы, где законодательно с 2015 года было установлено право властей не исполнять решения ЕСПЧ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июля 2022 года заявил, что РФ больше не выполняет требования Европейского суда по правам человека.