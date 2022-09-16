Россия перестала быть участницей Конвенции по правам человека

После исключения из Совета Европы Россия больше не является участницей Конвенции о защите прав человека Фото: coe.int

"Агрессия России против Украины продолжает приносить боль и страдания миллионам людей в Украине и во всей Европе. Мы вновь призываем российское руководство немедленно прекратить войну в Украине и положить конец репрессиям против собственного народа", – заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

В сообщении отмечается, что в связи с этим Россия еще больше изолирует себя от демократического мира и лишит более 140 млн российских граждан защиты, предлагаемой конвенцией.