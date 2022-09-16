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Россия перестала быть участницей Конвенции по правам человека

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После исключения из Совета Европы Россия больше не является участницей Конвенции о защите прав человека
После исключения из Совета Европы Россия больше не является участницей Конвенции о защите прав человека
Фото: coe.int

С 16 сентября Российская Федерация официально перестала быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщается на портале Совета Европы.

"Агрессия России против Украины продолжает приносить боль и страдания миллионам людей в Украине и во всей Европе. Мы вновь призываем российское руководство немедленно прекратить войну в Украине и положить конец репрессиям против собственного народа", – заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

В сообщении отмечается, что в связи с этим Россия еще больше изолирует себя от демократического мира и лишит более 140 млн российских граждан защиты, предлагаемой конвенцией.

Контекст:

Россия прекратила быть высокой договаривающейся стороной в соответствии с резолюцией о прекращении ее членства в Совете Европы, принятой Комитетом министров 16 марта 2022 года и в соответствии с резолюцией о последствиях прекращения членства РФ в Совете Европы, принятой 22 марта.

Согласно положениям Конвенции, Российская Федерация несет юридическое обязательство выполнять все постановления и решения Европейского суда по правам человека в отношении ее действий или бездействия, имевших место до 16 сентября 2022 года.

Россия — единственная страна, состоявшая в Совете Европы, где законодательно с 2015 года было установлено право властей не исполнять решения ЕСПЧ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июля 2022 года заявил, что РФ больше не выполняет требования Европейского суда по правам человека.

Теги: Россия, ЕСПЧ, Совет Европы, Европа
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