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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов передал ВСУ 15 артиллерийских комплексов наведения огня за 9 млн

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Основная проблема дефицит таких комплексов на рынке, рассказал руководитель проектного офиса компании "Метинвест"
Основная проблема – дефицит таких комплексов на рынке, рассказал руководитель проектного офиса компании "Метинвест"
Фото: пресс-служба "Метинвест"

Вооруженные силы Украины получили 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, которые помогут бойцам точнее "накрывать" позиции врага. Стоимость комплексов – 9 млн грн, передал их ВСУ бизнесмен Ринат Ахметов в рамках своей милитарной инициативы "Стальной фронт", сообщили 26 октября в пресс-службе "Метинвеста".

Системы оборудованы спутниковой связью и представляют собой комплекс для корректировки огня, имеющий тепловизор, дальномер и gsm-модуль, средняя стоимость такого комплекса – около 600 тыс. грн. Но основная проблема – дефицит этих комплексов на рынке, рассказал руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Фото: пресс-служба "Метинвест"
Фото: пресс-служба "Метинвест"

"Этих комплексов почти не осталось в Европе. Но они очень нужны как разведчикам, так и корректировщикам минометного и артиллерийского огня. Мы их искали по всему миру и везли более четырех месяцев. Это вклад Рината Ахметова и "Метинвеста" в нашу победу", – заявил Водовоз.

Фото: пресс-служба "Метинвест"
Фото: пресс-служба "Метинвест"

Ахметов также передал ГУР партию дронов более чем на $500 тыс. и 1000 комплектов амуниции спецназначения. Всего же в рамках инициативы "Стальной фронт" военные получили уже 150 тыс. бронежилетов, более 2000 дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего.

Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.

Теги: Ринат Ахметов, Вооруженные силы Украины, Метинвест, помощь, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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