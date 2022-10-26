Ахметов передал ВСУ 15 артиллерийских комплексов наведения огня за 9 млн

Системы оборудованы спутниковой связью и представляют собой комплекс для корректировки огня, имеющий тепловизор, дальномер и gsm-модуль, средняя стоимость такого комплекса – около 600 тыс. грн. Но основная проблема – дефицит этих комплексов на рынке, рассказал руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Фото: пресс-служба "Метинвест"

"Этих комплексов почти не осталось в Европе. Но они очень нужны как разведчикам, так и корректировщикам минометного и артиллерийского огня. Мы их искали по всему миру и везли более четырех месяцев. Это вклад Рината Ахметова и "Метинвеста" в нашу победу", – заявил Водовоз.

Фото: пресс-служба "Метинвест"

Ахметов также передал ГУР партию дронов более чем на $500 тыс. и 1000 комплектов амуниции спецназначения. Всего же в рамках инициативы "Стальной фронт" военные получили уже 150 тыс. бронежилетов, более 2000 дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего.

Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.