Испанское издание отметило СКМ как владельца "Азовстали" наградой "За солидарность"

В частности, наградой были отмечены женщины, защищавшие Мариуполь от российского нашествия, а также представительницы Ассоциации семей защитников "Азовстали". От их имен награду получили парамедик Катерина (Пташка) Полищук и жена защитника Мариуполя и представитель ассоциации Ольга Андрианова.
Награду "За солидарность" для владельца "Азовстали" получила директор по коммуникациям СКМ, инвестиционной компании Рината Ахметова, Наталья Емченко.
"Это награда для "Азовстали", защитников завода и Мариуполя, горожан и украинцев. И для нас, для бизнесов СКМ, для господина Ахметова как нашего инвестора большая честь сделать вклад в защиту Мариуполя и в победу Украины, которая, я уверена, неотвратима", – сказала в своей речи Емченко.
Президент El Español Педро Рамирез подчеркнул, что женщины "Азовстали" воплощают и синтезируют ценности издания: "свободу, справедливость, равенство, стойкость, независимость, воинственность и достоверность".
El Español – лидер среди испанских СМИ по аудитории с почти 20 млн аудитории. Los Leones de El Español 2022 – ежегодная премия издания El Español, которую вручают людям за значительные достижения в обществе. Гостями мероприятия награждения стали министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, министр обороны Маргарита Роблес, мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Вершинин.
Вернувшиеся из российского плена похудели на десятки килограммов. В частности, пресс-офицер "Азова" Дмитрий Козацкий (позывной Орест) похудел до 55 кг, а морпех Михаил Дианов потерял 30% своего нормального веса.