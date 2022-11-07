Испанское издание отметило СКМ как владельца "Азовстали" наградой "За солидарность"

В частности, наградой были отмечены женщины, защищавшие Мариуполь от российского нашествия, а также представительницы Ассоциации семей защитников "Азовстали". От их имен награду получили парамедик Катерина (Пташка) Полищук и жена защитника Мариуполя и представитель ассоциации Ольга Андрианова.

Награду "За солидарность" для владельца "Азовстали" получила директор по коммуникациям СКМ, инвестиционной компании Рината Ахметова, Наталья Емченко.

"Это награда для "Азовстали", защитников завода и Мариуполя, горожан и украинцев. И для нас, для бизнесов СКМ, для господина Ахметова как нашего инвестора большая честь сделать вклад в защиту Мариуполя и в победу Украины, которая, я уверена, неотвратима", – сказала в своей речи Емченко.

Президент El Español Педро Рамирез подчеркнул, что женщины "Азовстали" воплощают и синтезируют ценности издания: "свободу, справедливость, равенство, стойкость, независимость, воинственность и достоверность".

El Español – лидер среди испанских СМИ по аудитории с почти 20 млн аудитории. Los Leones de El Español 2022 – ежегодная премия издания El Español, которую вручают людям за значительные достижения в обществе. Гостями мероприятия награждения стали министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, министр обороны Маргарита Роблес, мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда.