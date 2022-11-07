ГОРДОН
 
 
МИР

Испанское издание отметило СКМ как владельца "Азовстали" наградой "За солидарность"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Los Leones de El Espa&ntilde;ol 2022 ежегодная премия издания El Espa&ntilde;ol, которую вручают людям за значительные достижения в обществе
Los Leones de El Español 2022 – ежегодная премия издания El Español, которую вручают людям за значительные достижения в обществе
Фото: elespanol.com

Испанское издание El Español отметило ежегодной премией защитниц "Азовстали" и владельца завода компанию СКМ Рината Ахметова. Церемония награждения прошла в Мадриде, сообщается на сайте El Español.

В частности, наградой были отмечены женщины, защищавшие Мариуполь от российского нашествия, а также представительницы Ассоциации семей защитников "Азовстали". От их имен награду получили парамедик Катерина (Пташка) Полищук и жена защитника Мариуполя и представитель ассоциации Ольга Андрианова.

Награду "За солидарность" для владельца "Азовстали" получила директор по коммуникациям СКМ, инвестиционной компании Рината Ахметова, Наталья Емченко.

"Это награда для "Азовстали", защитников завода и Мариуполя, горожан и украинцев. И для нас, для бизнесов СКМ, для господина Ахметова как нашего инвестора большая честь сделать вклад в защиту Мариуполя и в победу Украины, которая, я уверена, неотвратима", – сказала в своей речи Емченко.

Президент El Español Педро Рамирез подчеркнул, что женщины "Азовстали" воплощают и синтезируют ценности издания: "свободу, справедливость, равенство, стойкость, независимость, воинственность и достоверность".

El Español – лидер среди испанских СМИ по аудитории с почти 20 млн аудитории. Los Leones de El Español 2022 – ежегодная премия издания El Español, которую вручают людям за значительные достижения в обществе. Гостями мероприятия награждения стали министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, министр обороны Маргарита Роблес, мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда.

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Вершинин.

Вернувшиеся из российского плена похудели на десятки килограммов. В частности, пресс-офицер "Азова" Дмитрий Козацкий (позывной Орест) похудел до 55 кг, а морпех Михаил Дианов потерял 30% своего нормального веса.

Теги: СМИ, Испания, СКМ, Мариуполь, премия, Азовсталь, война России против Украины, женщины, награда, Наталья Емченко, Катерина Полищук, Маргарита Роблес, Хосе Мануэль Альбарес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Есть навыки". Мадонна показала, как ее приемная дочь-афроамериканка пробует себя в качестве диджея
"Есть навыки". Мадонна показала, как ее приемная дочь-афроамериканка пробует себя в качестве диджея
"Более 30 тыс. людей хотели видеть именно меня". Злата Огневич высказалась о результатах голосования за судей нацотбора
"Более 30 тыс. людей хотели видеть именно меня". Злата Огневич высказалась о результатах голосования за судей нацотбора
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги перед камерой. Фото
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги перед камерой. Фото
"Такие ноги слабость каждого мужчины!" Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась в мини-платье с поднятой ногой
"Такие ноги – слабость каждого мужчины!" Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась в мини-платье с поднятой ногой
"Красавчик и умница. Мама гордится". 41-летний Кулеба сменил прическу и обновил аватарку в соцсети
"Красавчик и умница. Мама гордится". 41-летний Кулеба сменил прическу и обновил аватарку в соцсети
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась сидя на столе. Фото
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась сидя на столе. Фото
"Это был самый сложный забег". Анатолий Анатолич пробежал марафон в Нью-Йорке в поддержку ВСУ
"Это был самый сложный забег". Анатолий Анатолич пробежал марафон в Нью-Йорке в поддержку ВСУ
Невзоров опубликовал фото со своей третьей женой
Невзоров опубликовал фото со своей третьей женой
Осадчая: Что не так с российскими звездами? Они отравлены пропагандой, держатся за деньги
Осадчая: Что не так с российскими звездами? Они отравлены пропагандой, держатся за деньги
42-летняя Дочь Ющенко сделала селфи в полумраке с травмированной рукой
42-летняя Дочь Ющенко сделала селфи в полумраке с травмированной рукой
"Не каждый мужик так сможет". В сети обсуждают слитый звук с микрофона Славы Каминской
"Не каждый мужик так сможет". В сети обсуждают слитый звук с микрофона Славы Каминской
Сбежавшая по израильскому паспорту за границу Собчак пешком вернулась в РФ – росСМИ
Сбежавшая по израильскому паспорту за границу Собчак пешком вернулась в РФ – росСМИ
Мирзоян выступил перед военными в Донецкой области
Мирзоян выступил перед военными в Донецкой области
Названы имена троих судей украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена троих судей украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
В очках возле рояля. Alyosha показала редкое фото двухлетней дочери
В очках возле рояля. Alyosha показала редкое фото двухлетней дочери
"Сексуальное тело и женщина". 53-летняя Лопес показала, как выглядела 20 лет назад
"Сексуальное тело и женщина". 53-летняя Лопес показала, как выглядела 20 лет назад
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (124019)
2
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (110507)
3
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (44984)
4
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (43684)
5
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (42618)
6
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (38887)
7
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (36547)
8
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать (36500)
 
 
 
 