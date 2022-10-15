"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео

Премьера этой композиции состоялась в январе 2022 года.
"21 октября выходит третий альбом "Був'є", в который эта песня входит, – написал артист. – А еще напомню, что на фрагмент этой песни положил видео, как мои боевые друзья танцуют на позиции, на которой к врагам было ближе, чем к нашим".
"Безудержное движение, безумная жара", – отреагировали в сети.
"Несгибаемые люди – это украинцы, которых никто и никогда не победит", – восхитились подписчики.
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15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.
28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.