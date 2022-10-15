"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео

Премьера этой композиции состоялась в январе 2022 года.

"21 октября выходит третий альбом "Був'є", в который эта песня входит, – написал артист. – А еще напомню, что на фрагмент этой песни положил видео, как мои боевые друзья танцуют на позиции, на которой к врагам было ближе, чем к нашим".

"Безудержное движение, безумная жара", – отреагировали в сети.

"Несгибаемые люди – это украинцы, которых никто и никогда не победит", – восхитились подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Положинський (@oleksandrpolozhynskyi)