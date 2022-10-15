Бульвар Шоубиз
 
15 октября, 2022
 
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"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео

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Положинский: 21 октября выходит третий альбом "Був'є"
Положинский: 21 октября выходит третий альбом "Був'є"
Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

Экс-фронтмен украинской группы "Тартак" и участник группы "Був'є", солдат ВСУ Александр Положинский 14 октября разместил в Instagram видео, в котором запечатлен вместе с побратимами, которые танцуют под его новую песню "Моєї дискотеки треки".

Премьера этой композиции состоялась в январе 2022 года.

"21 октября выходит третий альбом "Був'є", в который эта песня входит, – написал артист. – А еще напомню, что на фрагмент этой песни положил видео, как мои боевые друзья танцуют на позиции, на которой к врагам было ближе, чем к нашим".

"Безудержное движение, безумная жара", – отреагировали в сети.

"Несгибаемые люди – это украинцы, которых никто и никогда не победит", – восхитились подписчики.

Контекст:

15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.

28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.

Теги: Александр Положинский, война России против Украины, песня, танец
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