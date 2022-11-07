В очках возле рояля. Alyosha показала редкое фото двухлетней дочери

Она запечатлена в платье и темных очках возле белого рояля.
"Где ноты? Кто забрал ноты", – подписала снимок дочери артистка.
Alyosha в последнее время редко делится в сети фотографиями Марии. В последний раз она публиковала фото дочери в декабре 2021 года, показав ребенка в рекламном ролике со спины.
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Alyosha – мать троих детей. Она замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей.
Кроме Марии (2020), у пары есть два сына – Роман (2013) и Марк (2015).
После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица с детьми переехала в США.