В очках возле рояля. Alyosha показала редкое фото двухлетней дочери

Она запечатлена в платье и темных очках возле белого рояля.

"Где ноты? Кто забрал ноты", – подписала снимок дочери артистка.

Alyosha в последнее время редко делится в сети фотографиями Марии. В последний раз она публиковала фото дочери в декабре 2021 года, показав ребенка в рекламном ролике со спины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)