"Совершенная", "Роскошная". Полякова снялась в узком платье, оголяющем спину ниже талии

Певица посвятила пост завершению своего участия в грузинском шоу "Танцы со звездами", которое покинула после седьмого эфира.

"Совершенная", – восхитились поклонники артистки.

"Роскошная", – прокомментировал фото певицы украинский продюсер Сергей Перман.

Контекст:

В ноябре 2022 года певица сообщила, что стала участницей грузинского шоу "Танцы со звездами". Певица посвятила свое участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников.

В случае победы на проекте артистка обещала передать приз – квартиру в Батуми – украинской многодетной семье, которая лишилась жилья в Украине.