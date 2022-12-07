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07 декабря, 2022
 
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Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео

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Полякова и Ежов получили за пасодобль 23 балла и прошли в следующий тур
Полякова и Ежов получили за пасодобль 23 балла и прошли в следующий тур
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в шестом эфире грузинских танцев со звездами станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина". Запись своего выступления артистка разместила 5 декабря в Instagram.

В этом эфире к Поляковой и ее партнеру, украинскому хореографу Максу Ежову, присоединился третий участник – грузинский баскетболист Гига Кветенадзе, который является финалистом прошлого сезона танцевального шоу.

Перед объявлением оценок судьи певица поспросила почтить память защищающих Украину грузинских военнослужащих из интернационального легиона, которые погибли в боях под Бахмутом. 

"Эта песня сегодня  гимн нашей страны. И вместе с нами, с украинцами сейчас воюют в интернациональном легионе грузинские воины. Вчера под Бахмутом погибли пять грузин за Украину. Я хочу сейчас почтить память этих людей", – сказала артистка.

Полякова получила за танец 23 балла и прошла в следующий тур. 

Контекст:

Полякова в 2017 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами". Она выступала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Они покинули паркет после четвертого эфира.

В ноябре 2022 года певица сообщила, что стала участницей грузинского шоу "Танцы со звездами". Певица посвятила свое участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников.

В случае победы на проекте артистка пообещала передать приз – квартиру в Батуми – украинской многодетной семье, которая лишилась жилья в Украине.

Теги: Оля Полякова, певица, Танцы со звездами
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