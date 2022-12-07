Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео

В этом эфире к Поляковой и ее партнеру, украинскому хореографу Максу Ежову, присоединился третий участник – грузинский баскетболист Гига Кветенадзе, который является финалистом прошлого сезона танцевального шоу.
Перед объявлением оценок судьи певица поспросила почтить память защищающих Украину грузинских военнослужащих из интернационального легиона, которые погибли в боях под Бахмутом.
"Эта песня сегодня – гимн нашей страны. И вместе с нами, с украинцами сейчас воюют в интернациональном легионе грузинские воины. Вчера под Бахмутом погибли пять грузин за Украину. Я хочу сейчас почтить память этих людей", – сказала артистка.
Полякова получила за танец 23 балла и прошла в следующий тур.
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Полякова в 2017 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами". Она выступала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Они покинули паркет после четвертого эфира.
В ноябре 2022 года певица сообщила, что стала участницей грузинского шоу "Танцы со звездами". Певица посвятила свое участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников.
В случае победы на проекте артистка пообещала передать приз – квартиру в Батуми – украинской многодетной семье, которая лишилась жилья в Украине.