Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео

Полякова и Ежов получили за пасодобль 23 балла и прошли в следующий тур Фото: Оля Полякова / Facebook

В этом эфире к Поляковой и ее партнеру, украинскому хореографу Максу Ежову, присоединился третий участник – грузинский баскетболист Гига Кветенадзе, который является финалистом прошлого сезона танцевального шоу.

Перед объявлением оценок судьи певица поспросила почтить память защищающих Украину грузинских военнослужащих из интернационального легиона, которые погибли в боях под Бахмутом.

"Эта песня сегодня – гимн нашей страны. И вместе с нами, с украинцами сейчас воюют в интернациональном легионе грузинские воины. Вчера под Бахмутом погибли пять грузин за Украину. Я хочу сейчас почтить память этих людей", – сказала артистка.

Полякова получила за танец 23 балла и прошла в следующий тур.