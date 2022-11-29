"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины

"Мы хотим выиграть квартиру в Батуми. И не просто так. Если мы выиграем, мы подарим обязательно эту квартиру какой-то многодетной семье, которая потеряла свое жилье на территории Украины", – заявила артистка.

Контекст:

Полякова в 2017 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами". Она выступала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Они покинули паркет после четвертого эфира.

В ноябре 2022 года певица сообщила, что стала участницей грузинского шоу "Танцы со звездами". Певица посвятила свое участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников.

Ее партнером на проекте стал украинский танцор Макс Ежов, который является участником ее балета.