Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы

"Уже третью неделю я готовлюсь до потери сознания, чтобы снова выйти на паркет как интернациональный участник грузинских "Танцев со звездами". Невероятные ощущения, – написал артистка. – Я уверена, что у каждого свой фронт, поэтому первый эфир посвящаю благотворительному проекту "Незламні", чтобы рассказать как можно большему числу людей о деле, которым я живу в последнее время! Вместе мы сила и нас действительно миллионы".

Партнером Поляковой стал украинский хореограф, участник ее балета Максим Ежов.

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Полякова в 2017 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами". Она выступала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Они покинули паркет после четвертого эфира.