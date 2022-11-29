Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского

"Очень сильная разница. У нас все, я бы даже не сказала масштабнее – организованнее. Почему? Потому что Грузия такая страна, где надо научиться ждать", – рассказала артистка.

Контекст:

Полякова в 2017 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами". Она выступала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Они покинули паркет после четвертого эфира.

В ноябре 2022 года певица сообщила, что стала участницей грузинского шоу "Танцы со звездами". Певица посвятила свое участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников. Ее партнером на проекте стал украинский танцор Макс Ежов, который является участником ее балета.