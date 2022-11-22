"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода

Певица объяснила, что отправилась в Грузию сразу после окончания съемок финала шоу "Голос країни" на канале ТЕТ, где она была членом жюри.
"Я сразу села в машину и поехала в Кишинев. Но воздушные тревоги, комендантский час и туман сделали так, что я опоздала на самолет. Но – о чудо! – мой самолет задержали! Я была так счастлива, что решила позавтракать в аэропорту, и здесь мне сообщают, что рейс еще задерживают, поэтому в Турции я не успеваю на следующий самолет, – рассказала о своих приключениях певица. – Я звоню продюсерам, а они говорят: "Ну что ж, тогда записывай прощальное видео. Будешь прощаться, потому что не успеваешь".
Полякова отметила, что ей в итоге удалось попасть на съемки шоу. Артистка вместе со своим партнером, украинским танцором Максом Ежовым станцевала квикстеп, за который получила от жюри 16 баллов.
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
Полякова в 2017 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами". Она выступала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Они покинули паркет после четвертого эфира.
В ноябре 2022 года певица сообщила, что стала участницей грузинского шоу "Танцы со звездами". Певица посвятила свое участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников.