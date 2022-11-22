"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода

Полякова: Воздушные тревоги, комендантский час и туман сделали так, что я опоздала на самолет Фото: Оля Полякова / Facebook

Певица объяснила, что отправилась в Грузию сразу после окончания съемок финала шоу "Голос країни" на канале ТЕТ, где она была членом жюри.

"Я сразу села в машину и поехала в Кишинев. Но воздушные тревоги, комендантский час и туман сделали так, что я опоздала на самолет. Но – о чудо! – мой самолет задержали! Я была так счастлива, что решила позавтракать в аэропорту, и здесь мне сообщают, что рейс еще задерживают, поэтому в Турции я не успеваю на следующий самолет, – рассказала о своих приключениях певица. – Я звоню продюсерам, а они говорят: "Ну что ж, тогда записывай прощальное видео. Будешь прощаться, потому что не успеваешь".

Полякова отметила, что ей в итоге удалось попасть на съемки шоу. Артистка вместе со своим партнером, украинским танцором Максом Ежовым станцевала квикстеп, за который получила от жюри 16 баллов.