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16 ноября, 2022
 
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Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео

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Полякова посвятила участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников
Полякова посвятила участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова во время третьего эпизода грузинского шоу "Танцы со звездами" станцевала танго в образе Роксоланы. Ее партнер, украинский танцор Макс Ежов, вышел на сцену в образе турецкого султана. Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Пара танцевала под песню украинской певицы Джамалы "1944". Полякова и Ежов получили 20 баллов от жюри за свой танец и продолжат участие в проекте.

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Полякова в 2017 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами". Она выступала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Они покинули паркет после четвертого эфира.

В ноябре 2022 года певица сообщила, что стала участницей грузинского шоу "Танцы со звездами". Певица посвятила свое участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников.

Теги: Оля Полякова, певица, Танцы со звездами
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