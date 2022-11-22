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22 ноября, 2022
 
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"Дали жару". Полякова на грузинских танцах вышла на паркет в образе Солохи. Видео

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Полякова посвятила участие в грузинском шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников
Полякова посвятила участие в грузинском шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова во время четвертого эпизода грузинского шоу "Танцы со звездами" станцевала квикстеп в образе Солохи под песню из репертуара украинской певицы Верки Сердючки. Ее партнер, украинский танцор Макс Ежов вышел на сцену в образе черта. Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Дали вчера жару на паркете", – прокомментировала выступление артистка.

Жюри оценило танец пары в 16 баллов. В предыдущем эфире певица получила максимальные 20 баллов за танго.

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Полякова в 2017 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами". Она выступала в паре с хореографом Степаном Мисюркой. Они покинули паркет после четвертого эфира.

В ноябре 2022 года певица сообщила, что стала участницей грузинского шоу "Танцы со звездами". Певица посвятила свое участие в шоу сбору средств на протезирование пострадавших во время войны украинских защитников.

Теги: Грузия, Оля Полякова, Танцы со звездами
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