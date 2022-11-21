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21 ноября, 2022
 
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Названо имя победителя 12-го сезона шоу "Голос країни". Видео

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Премьера 12-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 23 января. Проект прекратил выходить в эфир после полномасштабного вторжения России в Украину
Премьера 12-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 23 января. Проект прекратил выходить в эфир после полномасштабного вторжения России в Украину
Фото: goloskrainy_official / Instagram

Победительницей 12-го сезона шоу "Голос країни" стала украинская певица из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области Мария Квитка. Об этом 20 ноября сообщается на странице проекта в Instagram.

Квитка является участницей команды "Второго шанса". В суперфинале она исполнила песню "Реве та стогне" на стихи украинского поэта Тараса Шевченко.

Артистка получила в суммарном зачете от жюри и зрителей 68% голосов, одержав победу над Давидом Маскисой из команды украинской певицы Нади Дорофеевой, Василием Палюхом из команды украинского певца Потапа и подопечным украинской артистки Оли Поляковой Сергеем Соловьевым.

Съемки прямого эфира проходили на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве.

ВИДЕО
Видео: Голос країни / YouTube
Контекст:

Премьера 12-го сезона проекта "Голос країни" состоялась 23 января. Проект прекратил выходить в эфир после полномасштабного вторжения России в Украину.

12 сентября стало известно, что новые эпизоды этого проекта со 2 октября будут выходить в эфире канала ТЕТ. Во время премьерного эфира будет объявлен благотворительный сбор в поддержку украинской армии.

Теги: Майдан Незалежности, Голос країни, шоу, Надя Дорофеева, Потап, Оля Полякова, жюри, премьера
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