  Названо имя победителя 12-го сезона шоу "Голос країни". Видео

Квитка является участницей команды "Второго шанса". В суперфинале она исполнила песню "Реве та стогне" на стихи украинского поэта Тараса Шевченко.
Артистка получила в суммарном зачете от жюри и зрителей 68% голосов, одержав победу над Давидом Маскисой из команды украинской певицы Нади Дорофеевой, Василием Палюхом из команды украинского певца Потапа и подопечным украинской артистки Оли Поляковой Сергеем Соловьевым.
Съемки прямого эфира проходили на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве.
Премьера 12-го сезона проекта "Голос країни" состоялась 23 января. Проект прекратил выходить в эфир после полномасштабного вторжения России в Украину.
12 сентября стало известно, что новые эпизоды этого проекта со 2 октября будут выходить в эфире канала ТЕТ. Во время премьерного эфира будет объявлен благотворительный сбор в поддержку украинской армии.