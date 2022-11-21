  Названо имя победителя 12-го сезона шоу "Голос країни". Видео

Премьера 12-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 23 января. Проект прекратил выходить в эфир после полномасштабного вторжения России в Украину Фото: goloskrainy_official / Instagram

Квитка является участницей команды "Второго шанса". В суперфинале она исполнила песню "Реве та стогне" на стихи украинского поэта Тараса Шевченко.

Артистка получила в суммарном зачете от жюри и зрителей 68% голосов, одержав победу над Давидом Маскисой из команды украинской певицы Нади Дорофеевой, Василием Палюхом из команды украинского певца Потапа и подопечным украинской артистки Оли Поляковой Сергеем Соловьевым.

Съемки прямого эфира проходили на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве.

ВИДЕО

Видео: Голос країни / YouTube