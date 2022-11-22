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22 ноября, 2022
 
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Арестович покинул Украину. Фото за границей

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Арестович возобновил работу с ОП после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Арестович возобновил работу с ОП после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: Giedrius Sakalauskas / Facebook

Советник Офиса президента, украинский блогер и психолог Алексей Арестович покинул Украину – он уехал в Вильнюс (Литва).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил литовский активист и журналист Гедрюс Сакалаускас, разместив совместные фото с Арестовичем.

https://www.facebook.com/giedrius.sakalauskas/posts/pfbid069difD8xSG6e6i2H9Pje1GTurdL2jQWBStvfVNhdr7jtRFSQpuLpYVGgGXW7FmvFl

Во время приезда в Литву Арестович также принял участие в съемках передачи.

"Последние несколько дней с моим другом Арестовичем, страстно любящим Литву, были чертовски интересными. Эта любовь взаимна. Если бы Алексей брал хотя бы по 1 тыс. за селфи в Литве, он бы уже собрал на половину HIMARS",  написал Сакалаускас.

https://www.facebook.com/giedrius.sakalauskas/posts/pfbid02zdKRxLhefZzrG8JnZ4Ckvoh9kdbuXCYkpqxuTgLsSM6Bh12MBx4ci7sx86PAqomJl

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом.

Теги: Литва, Вильнюс, Алексей Арестович, HIMARS
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