Арестович покинул Украину. Фото за границей

Об этом на своей странице в Facebook сообщил литовский активист и журналист Гедрюс Сакалаускас, разместив совместные фото с Арестовичем.

Во время приезда в Литву Арестович также принял участие в съемках передачи.

"Последние несколько дней с моим другом Арестовичем, страстно любящим Литву, были чертовски интересными. Эта любовь взаимна. Если бы Алексей брал хотя бы по €1 тыс. за селфи в Литве, он бы уже собрал на половину HIMARS", – написал Сакалаускас.