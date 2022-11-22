Арестович покинул Украину. Фото за границей

Об этом на своей странице в Facebook сообщил литовский активист и журналист Гедрюс Сакалаускас, разместив совместные фото с Арестовичем.
Во время приезда в Литву Арестович также принял участие в съемках передачи.
"Последние несколько дней с моим другом Арестовичем, страстно любящим Литву, были чертовски интересными. Эта любовь взаимна. Если бы Алексей брал хотя бы по €1 тыс. за селфи в Литве, он бы уже собрал на половину HIMARS", – написал Сакалаускас.
Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.
Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом.