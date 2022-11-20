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21 ноября, 2022
 
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"Она может приказать, а я – выполнить. Доминирует". Арестович прокомментировал свой третий брак

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35-летняя Анастасия третья жена 47-летнего Алексея Арестовича
35-летняя Анастасия – третья жена 47-летнего Алексея Арестовича
Фото: Anastasia Arestovich / Facebook

Советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович в интервью, которое 19 ноября вышло на YouTube-канале "у Ліжку", прокомментировал свои отношения с третьей женой Анастасией.

"Она может приказать, а я – выполнить. Она доминирует, я подкаблучник. Это самая лучшая позиция для мужчины, – сказал Арестович. – Сначала у мужчины мама лучше знает, потом жена. Сейчас у меня жена, хотя мама тоже лучше знает".

Контекст:

35-летняя Анастасия – третья жена 47-летнего Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году.

У пары есть сын Александр. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

В настоящее время Анастасия Арестович, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.

Теги: Алексей Арестович, семья, Анастасия Арестович
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