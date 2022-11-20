47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото

Арестович впервые стал отцом в 2004 году Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Хотите еще детей?" – спросила у Арестовича автор YouTube-канала Маричка Довбенко.

"Нет, теперь уже внуки только, – ответил он. – Старшей 18. Я немного устал уже. Давайте подождем внуков".

Арестович отметил, что старшая дочь Аэлита родилась в 2004 году в первом браке.

Рассказывая о старшей дочери, он также упомянул и свою младшую дочь, назвав их "волевыми девочками, которые прекрасно справятся с любой проблемой и без отца".

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