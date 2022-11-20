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20 ноября, 2022
 
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47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото

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Арестович впервые стал отцом в 2004 году
Арестович впервые стал отцом в 2004 году
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник Офиса президента, 47-летний украинский блогер Алексей Арестович не планирует больше становиться отцом. Об этом он заявил в интервью, которое 19 ноября вышло на YouTube-канале "у Ліжку". Во время разговора Арестович находился с журналисткой в постели.

"Хотите еще детей?" – спросила у Арестовича автор YouTube-канала Маричка Довбенко.

"Нет, теперь уже внуки только, – ответил он. – Старшей 18. Я немного устал уже. Давайте подождем внуков".

Арестович отметил, что старшая дочь Аэлита родилась в 2004 году в первом браке.

Рассказывая о старшей дочери, он также упомянул и свою младшую дочь, назвав их "волевыми девочками, которые прекрасно справятся с любой проблемой и без отца".

Контекст:

Аэлита – дочь Арестовича от первого брака.

Сейчас Арестович женат в третий раз. Вместе с супругой Анастасией они воспитывают шестилетнего сына Александра. Пара вместе с 2014 года.

Третья жена Арестовича, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.

От второго брака у Арестовича есть младшая дочь.

Теги: Алексей Арестович, дети, семья
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