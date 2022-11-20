47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото

"Хотите еще детей?" – спросила у Арестовича автор YouTube-канала Маричка Довбенко.
"Нет, теперь уже внуки только, – ответил он. – Старшей 18. Я немного устал уже. Давайте подождем внуков".
Арестович отметил, что старшая дочь Аэлита родилась в 2004 году в первом браке.
Рассказывая о старшей дочери, он также упомянул и свою младшую дочь, назвав их "волевыми девочками, которые прекрасно справятся с любой проблемой и без отца".
Аэлита – дочь Арестовича от первого брака.
Сейчас Арестович женат в третий раз. Вместе с супругой Анастасией они воспитывают шестилетнего сына Александра. Пара вместе с 2014 года.
Третья жена Арестовича, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.
От второго брака у Арестовича есть младшая дочь.