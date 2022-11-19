"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты

Об этом Арестович рассказал в интервью, которое 19 ноября вышло на YouTube-канале "у Ліжку". Во время разговора Арестович находился с журналисткой в постели.
По словам советника ОП, он увиделся с Зеленским спустя два дня после того, как заявил о своих президентских амбициях.
"[Он] ничего не сказал. Очень приветливо отнесся. Я ожидал более прохладной [реакции], потому что такие заявления при действующем президенте – это на грани фола", – сказал Арестович.
Он также назвал Зеленского человеком, который себя чувствует очень уверенно и имеет чувство юмора.
"Я против его примитивизации, когда говорили: "Ну все, Зеленский взревновал", – добавил Арестович.– К тому же у меня есть медийная популярность, а превратить в политическую – это не так просто".
Арестович добавил, что поддерживает Зеленского.
"Я, кстати, очень симпатизирую ему как человеку", – признался он.
На вопрос, какие у него отношения с президентом, Арестович ответил, что их нет.
В августе Алексей Арестович в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что будет баллотироваться в президенты, если действующий глава государства Владимир Зеленский не будет участвовать в следующих выборах.
В ноябре супруга Арестовича Анастасия заявила, что он заявил ей о своих президентских амбициях еще в 2014 году, когда они познакомились.