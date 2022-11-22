Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому

По словам Арестовича, актерство является огромнейшим трудом, который требует перевоплощения и занимает весь рабочий день.
"И хотя бы за это актеров надо уважать. Но в криминальной культуре актеры считаются: "Та, клоуны". Это, кстати, была главная ошибка Путина по отношению к Зеленскому, – сказал Арестович. – Зеленский прошел лично большой путь. Сцена воспитывает очень сильно и придает определенных качеств, которые [необходимы] для публичной политики. И конечно, это ему сильно помогло".
Арестович отметил, что актерство также помогло и ему.
"После 17 лет в театре импровизации никаких проблем с любым публичным общением нет", – заявил он.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. До этого он был руководителем студии "Квартал 95".
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.