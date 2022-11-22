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22 ноября, 2022
 
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Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому

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Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008 2012 годах
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах
Фото: ЕРА

Советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович заявил, что президент РФ Владимир Путин ошибся, относясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с пренебрежением как к бывшему актеру. Об этом Арестович заявил в интервью, которое 19 ноября вышло на YouTube-канале "у Ліжку". Во время разговора Арестович находился с журналисткой в постели.

По словам Арестовича, актерство является огромнейшим трудом, который требует перевоплощения и занимает весь рабочий день. 

"И хотя бы за это актеров надо уважать. Но в криминальной культуре актеры считаются: "Та, клоуны". Это, кстати, была главная ошибка Путина по отношению к Зеленскому, – сказал Арестович Зеленский прошел лично большой путь. Сцена воспитывает очень сильно и придает определенных качеств, которые [необходимы] для публичной политики. И конечно, это ему сильно помогло".

Арестович отметил, что актерство также помогло и ему.

"После 17 лет в театре импровизации никаких проблем с любым публичным общением нет", – заявил он.

Контекст:

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. До этого он был руководителем студии "Квартал 95".

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Теги: Владимир Путин, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, война России против Украины
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