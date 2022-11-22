Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах Фото: ЕРА

По словам Арестовича, актерство является огромнейшим трудом, который требует перевоплощения и занимает весь рабочий день.

"И хотя бы за это актеров надо уважать. Но в криминальной культуре актеры считаются: "Та, клоуны". Это, кстати, была главная ошибка Путина по отношению к Зеленскому, – сказал Арестович. – Зеленский прошел лично большой путь. Сцена воспитывает очень сильно и придает определенных качеств, которые [необходимы] для публичной политики. И конечно, это ему сильно помогло".

Арестович отметил, что актерство также помогло и ему.

"После 17 лет в театре импровизации никаких проблем с любым публичным общением нет", – заявил он.