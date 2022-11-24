Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот

Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила команда артистки.
"Как мама двух дочерей я понимаю, насколько дети уязвимы к любым проявлениям и последствиям войны. И даже не могу представить, насколько сложно с этим справиться детям-сиротам. Сегодня я поддерживаю благотворительный проект "Детство без войны", который занимается эвакуацией сирот из опасных городов Украины и обеспечивает всем необходимым для полноценной жизни", – заявила артистка.
Это не первая благотворительная инициатива Поляковой.
Ранее певица собрала деньги на закупку бионических протезов для украинских защитников в рамках проекта "Протези для незламних".
Childhood Without War занимается эвакуацией детей-сирот из опасных районов Украины в Турцию. В рамках проекта эвакуировано уже около 2 тыс. детей.