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24 ноября, 2022
 
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Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот

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Полякова: Как мама двух дочерей я понимаю, насколько дети уязвимы к любым проявлениям и последствиям войны
Полякова: Как мама двух дочерей я понимаю, насколько дети уязвимы к любым проявлениям и последствиям войны
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта Childhood Without War, который занимается эвакуацией детей-сирот в Турцию.

Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила команда артистки.

"Как мама двух дочерей я понимаю, насколько дети уязвимы к любым проявлениям и последствиям войны. И даже не могу представить, насколько сложно с этим справиться детям-сиротам. Сегодня я поддерживаю благотворительный проект "Детство без войны", который занимается эвакуацией сирот из опасных городов Украины и обеспечивает всем необходимым для полноценной жизни", – заявила артистка.

Контекст:

Это не первая благотворительная инициатива Поляковой.

Ранее певица собрала деньги на закупку бионических протезов для украинских защитников в рамках проекта "Протези для незламних".

Childhood Without War занимается эвакуацией детей-сирот из опасных районов Украины в Турцию. В рамках проекта эвакуировано уже около 2 тыс. детей.

Теги: благотворительность, война России против Украины, Оля Полякова
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