Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот

Полякова: Как мама двух дочерей я понимаю, насколько дети уязвимы к любым проявлениям и последствиям войны Фото: Оля Полякова / Facebook

Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила команда артистки.

"Как мама двух дочерей я понимаю, насколько дети уязвимы к любым проявлениям и последствиям войны. И даже не могу представить, насколько сложно с этим справиться детям-сиротам. Сегодня я поддерживаю благотворительный проект "Детство без войны", который занимается эвакуацией сирот из опасных городов Украины и обеспечивает всем необходимым для полноценной жизни", – заявила артистка.