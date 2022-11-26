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26 ноября, 2022
 
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"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полякова: Все мы будем мстить вам, черти проклятые
Полякова: Все мы будем мстить вам, черти проклятые
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова прочитала стихотворение защищающего Украину от российских оккупантов украинского ведущего и поэта Петра Маги из цикла "Вірші з окопу" под названием "Янголя".

Соответствующее видео артистка опубликовала 25 ноября в Instagram.

Мага посвятил стихотворение младенцу, который погиб 23 ноября, на второй день после рождения, во время ракетного удара, совершенного российскими оккупационными войсками по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области.

"Российская армия продолжает воевать с мирным населением, стариками и детьми. Не боятся Бога? Пусть боятся каждого украинца! Мы будем мстить им! Пусть боятся каждый день, ходят – оборачиваются, ложатся спать – боятся не проснуться. Все мы будем мстить вам, черти проклятые", – подписала видео артистка.

Теги: Петр Мага, война России против Украины, Оля Полякова
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