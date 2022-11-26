"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске

Полякова: Все мы будем мстить вам, черти проклятые Фото: Оля Полякова / Facebook

Соответствующее видео артистка опубликовала 25 ноября в Instagram.

Мага посвятил стихотворение младенцу, который погиб 23 ноября, на второй день после рождения, во время ракетного удара, совершенного российскими оккупационными войсками по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области.

"Российская армия продолжает воевать с мирным населением, стариками и детьми. Не боятся Бога? Пусть боятся каждого украинца! Мы будем мстить им! Пусть боятся каждый день, ходят – оборачиваются, ложатся спать – боятся не проснуться. Все мы будем мстить вам, черти проклятые", – подписала видео артистка.