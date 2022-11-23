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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Убит младенец. Войска РФ обстреляли родильное отделение в Вольнянске Запорожской области – ОВА

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На месте ракетного удара работают спасатели
На месте ракетного удара работают спасатели
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупационные войска ночью 23 ноября нанесли ракетный удар по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области, в результате чего погиб младенец.

Об этом глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.

"Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца – убит младенец, только что появившийся на белый свет", – написал он. 

Старух опубликовал фото, на которых видно разрушенное здание, и сообщил, что на месте удара уже работают спасатели. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожская область, роддом, обстрелы, война России против Украины, ребенок, погибшие, Александр Старух
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