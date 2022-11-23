Убит младенец. Войска РФ обстреляли родильное отделение в Вольнянске Запорожской области – ОВА

Об этом глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.
"Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца – убит младенец, только что появившийся на белый свет", – написал он.
Старух опубликовал фото, на которых видно разрушенное здание, и сообщил, что на месте удара уже работают спасатели.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.