Убит младенец. Войска РФ обстреляли родильное отделение в Вольнянске Запорожской области – ОВА

Об этом глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.

"Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца – убит младенец, только что появившийся на белый свет", – написал он.

Старух опубликовал фото, на которых видно разрушенное здание, и сообщил, что на месте удара уже работают спасатели.

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