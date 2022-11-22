Войска РФ обстреляли в Орехове пункт выдачи гуманитарной помощи, есть погибший и раненые – Запорожская ОВА

"Прямо сейчас российские нелюди обстреливают Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения", – написал он в 11.21.
По словам главы ОВА, жертв могло быть больше, это удалось предотвратить благодаря организации работы пункта – там избегают создания очередей и скопления людей, а рядом оборудованы укрытия.
"Соболезнования близким пострадавших. Работаем дальше над усовершенствованием систем безопасности для наших граждан", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Россияне регулярно обстреливают область, в том числе Орехов, и областной центр. В начале осени Орехов подвергался наибольшему количеству обстрелов, отмечал Старух 26 октября. По его словам, город на две трети разрушен.