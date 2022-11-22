Войска РФ обстреляли в Орехове пункт выдачи гуманитарной помощи, есть погибший и раненые – Запорожская ОВА

Старух сообщил о погибшем и пострадавших в Орехове Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

"Прямо сейчас российские нелюди обстреливают Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения", – написал он в 11.21.

По словам главы ОВА, жертв могло быть больше, это удалось предотвратить благодаря организации работы пункта – там избегают создания очередей и скопления людей, а рядом оборудованы укрытия.

"Соболезнования близким пострадавших. Работаем дальше над усовершенствованием систем безопасности для наших граждан", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)