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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты высвобождают часть позиций в Запорожской области – Генштаб ВСУ

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У оккупантов происходит перегруппировка, отметили в Генштабе ВСУ
У оккупантов происходит перегруппировка, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

Российские оккупанты на ряде направлений готовятся к обороне и восполняют потери личного состава. Об этом проинформировал 22 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, осуществляют инженерное оборудование линии обороны. [...] В целях комплектования и пополнения потерь своих подразделений враг перемещает личный состав и военную технику в районы ведения боевых действий", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что в районе оккупированного Енакиево Донецкой области оккупанты готовят принудительно мобилизованных местных жителей.

"Как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты", – отметили в Генштабе ВСУ.

Также, по его данным, "выявлена перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области".

"По имеющейся информации, высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты", – объяснили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CThsnZkSjw15KC5yaeDVWU72vDevZ8RrGk5LUpFSqsJn4YJXRD1PDqYBnwujwJxil

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

22 ноября мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым.

По данным главы обладминистрации Донецкой области, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Атакуют российские военные в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, военные, Енакиево, Запорожская область, оборона, блокпост, студенты, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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