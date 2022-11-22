Оккупанты высвобождают часть позиций в Запорожской области – Генштаб ВСУ

У оккупантов происходит перегруппировка, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ЕРА

"Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, осуществляют инженерное оборудование линии обороны. [...] В целях комплектования и пополнения потерь своих подразделений враг перемещает личный состав и военную технику в районы ведения боевых действий", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что в районе оккупированного Енакиево Донецкой области оккупанты готовят принудительно мобилизованных местных жителей.

"Как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты", – отметили в Генштабе ВСУ.

Также, по его данным, "выявлена перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области".

"По имеющейся информации, высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты", – объяснили украинские военные.

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