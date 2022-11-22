Оккупанты высвобождают часть позиций в Запорожской области – Генштаб ВСУ

"Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, осуществляют инженерное оборудование линии обороны. [...] В целях комплектования и пополнения потерь своих подразделений враг перемещает личный состав и военную технику в районы ведения боевых действий", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что в районе оккупированного Енакиево Донецкой области оккупанты готовят принудительно мобилизованных местных жителей.
"Как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты", – отметили в Генштабе ВСУ.
Также, по его данным, "выявлена перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области".
"По имеющейся информации, высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты", – объяснили украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.
22 ноября мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым.
По данным главы обладминистрации Донецкой области, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Атакуют российские военные в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области.