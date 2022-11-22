Российская армия потеряла в Украине 85 тыс. оккупантов – Генштаб

Украинские военные уничтожили уже 85 тыс. российских оккупантов и тысячи единиц военной техники Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и лиманском направлениях. Данные уточняются", – добавили в Генштабе.

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