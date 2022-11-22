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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская армия потеряла в Украине 85 тыс. оккупантов – Генштаб

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Украинские военные уничтожили уже 85 тыс. российских оккупантов и тысячи единиц военной техники
Украинские военные уничтожили уже 85 тыс. российских оккупантов и тысячи единиц военной техники
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

За сутки украинские военные ликвидировали около 400 оккупантов. Всего с 24 февраля российская армия потеряла 85 000 военных, сообщает 22 ноября Генштаб ВСУ.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 2895 (+3);
  • боевые бронированные машины –  5827 (+5);
  • артиллерийские системы – 1882 (+12);
  • РСЗО – 395 (+2);
  • средства ПВО – 209;
  • самолеты – 278;
  • вертолеты – 261; 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537;
  • крылатые ракеты – 480;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4393 (+15) ;
  • специальная техника –161.

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и лиманском направлениях. Данные уточняются", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0rhYbFZojW8q4348LzsuT3CwGnstLBAcBWPvuGFaMbzjqhDpGGkeUx6Nuhk5wVTjal

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, артиллерия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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