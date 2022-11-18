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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В захваченном Россией Скадовске украинская армия уничтожила около 50 оккупантов – Генштаб ВСУ

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Генштаб рассказал о результатах работы артиллерии и авиации
Генштаб рассказал о результатах работы артиллерии и авиации
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские авиация, артиллерия и ракетные войска за последние сутки нанесли 18 ударов по объектам российских оккупантов на украинской территории. Об этом проинформировал 18 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинская авиация в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны [...] поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и железнодорожный мост", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе рассказали о подтвержденном поражении противника в Херсонской области.

"В городе Скадовск в результате поражения района сосредоточения оккупантов потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение склада боеприпасов", – объяснили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02i6fqxP5a5aeQggdJAJJrmHaXE8HVVcek4fxee6dmNCkb9YSxwWm7i8ind8qP9689l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 18 ноября в Украине уже погибло около 83 460 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, вооружение, боеприпасы, артиллерия, Скадовск, мост, ВСУ, война России против Украины, Чаплинка, погибшие, потери армии России, российские оккупанты
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