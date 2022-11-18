В захваченном Россией Скадовске украинская армия уничтожила около 50 оккупантов – Генштаб ВСУ

"Украинская авиация в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны [...] поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и железнодорожный мост", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе рассказали о подтвержденном поражении противника в Херсонской области.
"В городе Скадовск в результате поражения района сосредоточения оккупантов потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение склада боеприпасов", – объяснили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 18 ноября в Украине уже погибло около 83 460 оккупантов.