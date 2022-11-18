В захваченном Россией Скадовске украинская армия уничтожила около 50 оккупантов – Генштаб ВСУ

"Украинская авиация в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны [...] поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и железнодорожный мост", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе рассказали о подтвержденном поражении противника в Херсонской области.

"В городе Скадовск в результате поражения района сосредоточения оккупантов потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение склада боеприпасов", – объяснили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)