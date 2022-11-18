Из Херсонской области оккупанты перебрасывают свои подразделения в Луганскую – Генштаб

"По имеющейся информации, в город Новоайдар Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с херсонского направления", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, россияне усиливают оборонные рубежи в Запорожской области.
"В районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в [расположенном в 5 км] Пришибе", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
17 ноября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что силы обороны Украины продвигаются на направлении Сватово – Кременная.
По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.
В Херсонской области ВСУ начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.