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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Херсонской области оккупанты перебрасывают свои подразделения в Луганскую – Генштаб

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В Луганской и Херсонской областях оккупанты пытаются удержать позиции
В Луганской и Херсонской областях оккупанты пытаются удержать позиции
Фото: ЕРА

Российские оккупанты перебрасывают свои подразделения из южной части Украины в восточную. Об этом проинформировал 18 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, в город Новоайдар Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с херсонского направления", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, россияне усиливают оборонные рубежи в Запорожской области.

"В районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в [расположенном в 5 км] Пришибе", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02i6fqxP5a5aeQggdJAJJrmHaXE8HVVcek4fxee6dmNCkb9YSxwWm7i8ind8qP9689l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 ноября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что силы обороны Украины продвигаются на направлении Сватово – Кременная.

По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.

В Херсонской области ВСУ начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, Новоайдар, ВСУ, Михайловка, война России против Украины, российские оккупанты
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