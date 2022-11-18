Из Херсонской области оккупанты перебрасывают свои подразделения в Луганскую – Генштаб

В Луганской и Херсонской областях оккупанты пытаются удержать позиции Фото: ЕРА

"По имеющейся информации, в город Новоайдар Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с херсонского направления", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, россияне усиливают оборонные рубежи в Запорожской области.

"В районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в [расположенном в 5 км] Пришибе", – объяснили в ВСУ.

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