ВСУ в результате наступления вышли на рубеж по правому берегу Днепра, освободив 198 населенных пунктов – Генштаб

"В ходе проведения наступательной операции наши войска вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, освободили до 5580 км² нашей территории и 198 населенных пунктов", – рассказал Громов.
Ранее сообщалось, что, по информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.