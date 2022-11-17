ВСУ в результате наступления вышли на рубеж по правому берегу Днепра, освободив 198 населенных пунктов – Генштаб

"В ходе проведения наступательной операции наши войска вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, освободили до 5580 км² нашей территории и 198 населенных пунктов", – рассказал Громов.

Ранее сообщалось, что, по информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области.