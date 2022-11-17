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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ в результате наступления вышли на рубеж по правому берегу Днепра, освободив 198 населенных пунктов – Генштаб

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ВСУ освободили на юге почти 200 населенных пунктов
ВСУ освободили на юге почти 200 населенных пунктов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские Силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр. Об этом в ходе брифинга 17 ноября, который транслировало в YouTube "Військове телебачення України", заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"В ходе проведения наступательной операции наши войска вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, освободили до 5580 км² нашей территории и 198 населенных пунктов", – рассказал Громов.

Ранее сообщалось, что, по информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

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