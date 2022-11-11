В Херсонской области передовые подразделения ВСУ в некоторых местах дошли до правого берега Днепра – Генштаб

"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в ряде населенных пунктов региона продолжаются "мероприятия по выявлению и уничтожению противника".

"Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже", – подчеркнули в Генштабе.

В ВСУ рассказали, что в ходе войны России против Украины "противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере временно оккупированной территории АР Крым", а также ведет наступательные действия на Донбассе – на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)