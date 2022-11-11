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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области передовые подразделения ВСУ в некоторых местах дошли до правого берега Днепра – Генштаб

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Результаты освобождения на юге Генштаб ВСУ пообещал озвучить позже
Результаты освобождения на юге Генштаб ВСУ пообещал озвучить позже
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Херсонской области российских оккупантов оттесняют к реке Днепр на правом ее берегу. Об этом в вечерней сводке проинформировал 11 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в ряде населенных пунктов региона продолжаются "мероприятия по выявлению и уничтожению противника".

"Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже", – подчеркнули в Генштабе.

В ВСУ рассказали, что в ходе войны России против Украины "противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере временно оккупированной территории АР Крым", а также ведет наступательные действия на Донбассе – на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02SzFkbcwBWvTGcY5KwXtaiSFzbUaXzXr4GRpYM1DFsk2N5CrxV2PRjL3m8uC5zWVYl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 ноября в Украине уже погибло около 79 400 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Херсонская область, оборона, Авдеевка, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, берег, река Днепр, деоккупация, контрнаступление
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