В Херсонской области передовые подразделения ВСУ в некоторых местах дошли до правого берега Днепра – Генштаб

"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что в ряде населенных пунктов региона продолжаются "мероприятия по выявлению и уничтожению противника".
"Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже", – подчеркнули в Генштабе.
В ВСУ рассказали, что в ходе войны России против Украины "противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере временно оккупированной территории АР Крым", а также ведет наступательные действия на Донбассе – на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 ноября в Украине уже погибло около 79 400 оккупантов.