Россия идет по пути тотальной войны. Если бы не мобилизация, у них бы уже развалился фронт полностью – Бутусов

Журналисты спросили, можно ли утверждать, что так называемая частичная мобилизация в РФ не сработала, учитывая, что россияне бегут от ВСУ на юге Украины.

"Российская мобилизация называется частичной, а фактически она тотальная. Россия мобилизовала столько людей, сколько у нее есть вооружения. Было бы больше вооружения, они бы мобилизовали больше", – сказал Бутусов.

По его информации, у РФ не хватает вооружения даже для тех 300 тыс. человек, которых там мобилизовали.

"Они сейчас идут по пути тотальной войны. Сейчас мобилизация, нужно объективно сказать, играет немаловажную роль для России. Если бы у России не было мобилизации, у них бы уже развалился фронт полностью, поскольку у них не хватает людей и большие потери. Нет добровольцев, контрактников, желающих туда идти и класть головы под ударами украинской армии. Поэтому мобилизация для них – возможность продолжать войну", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что мобилизация действительно усилила оккупантов и будет продолжать усиливать. По его словам, нельзя недооценивать этот фактор.

"Но значение украинской победы в Херсоне состоит в том, что даже после мобилизации, после усиления российских войск, того, что они фактически уже имеют численное преимущество, – они не могут его реализовать. То есть украинская армия (несмотря на наши недостатки, ошибки, проблемы, которые у нас есть) сохраняет преимущество в боеспособности перед врагом. И может добиваться побед в таких битвах, где враг бросил в бой все свои силы", – подытожил Бутусов.