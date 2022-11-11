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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия идет по пути тотальной войны. Если бы не мобилизация, у них бы уже развалился фронт полностью – Бутусов

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Бутусов считает, что недооценивать фактор мобилизации в РФ не следует
Бутусов считает, что недооценивать фактор мобилизации в РФ не следует
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Хотя в России заявляли о "частичной" мобилизации, фактически она тотальная – Россия мобилизовала столько людей, сколько у нее есть для них вооружения, заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Об этом он сказал в интервью "Радио НВ" 10 ноября.

Журналисты спросили, можно ли утверждать, что так называемая частичная мобилизация в РФ не сработала, учитывая, что россияне бегут от ВСУ на юге Украины. 

"Российская мобилизация называется частичной, а фактически она тотальная. Россия мобилизовала столько людей, сколько у нее есть вооружения. Было бы больше вооружения, они бы мобилизовали больше", – сказал Бутусов.

По его информации, у РФ не хватает вооружения даже для тех 300 тыс. человек, которых там мобилизовали.

"Они сейчас идут по пути тотальной войны. Сейчас мобилизация, нужно объективно сказать, играет немаловажную роль для России. Если бы у России не было мобилизации, у них бы уже развалился фронт полностью, поскольку у них не хватает людей и большие потери. Нет добровольцев, контрактников, желающих туда идти и класть головы под ударами украинской армии. Поэтому мобилизация для них – возможность продолжать войну", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что мобилизация действительно усилила оккупантов и будет продолжать усиливать. По его словам, нельзя недооценивать этот фактор.

"Но значение украинской победы в Херсоне состоит в том, что даже после мобилизации, после усиления российских войск, того, что они фактически уже имеют численное преимущество, – они не могут его реализовать. То есть украинская армия (несмотря на наши недостатки, ошибки, проблемы, которые у нас есть) сохраняет преимущество в боеспособности перед врагом. И может добиваться побед в таких битвах, где враг бросил в бой все свои силы", – подытожил Бутусов. 

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибли в Херсонской области. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время широкомасштабной войны с Украиной составили более 79 тыс. человек.

Теги: Россия, оружие, Юрий Бутусов, мобилизация, вооружение, война России против Украины, российские оккупанты
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