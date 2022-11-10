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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне готовят к отправке в Украину в ноябре очередной партии мобилизованных – Генштаб ВСУ

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Мобилизация в РФ началась в сентябре
Мобилизация в РФ началась в сентябре
Фото: depositphotos.com

Россияне планируют отправить очередную партию мобилизованных военных в ноябре. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 10 ноября.

"Идет подготовка мобилизованных в военных учебных заведениях на территории Российской Федерации. Так, по имеющейся информации, ожидается отправка очередной партии указанной категории лиц во второй декаде ноября из Смоленска. Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, для восполненияпотерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержка отступивших с Харьковского направления российских военнослужащих.

"Как особенность отмечается отправка групп захватчиков без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия – их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий", – сообщили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0UF6gxnbvLFrpK8gsvJuKKVLWhVnxUhJSs8C4ddTawKvyb1FtahLzKYj5sE7TbjWnl

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время полномасштабной войны с Украиной составили около 78 690 военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, мобилизация, война России против Украины
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