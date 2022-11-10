Россияне готовят к отправке в Украину в ноябре очередной партии мобилизованных – Генштаб ВСУ

"Идет подготовка мобилизованных в военных учебных заведениях на территории Российской Федерации. Так, по имеющейся информации, ожидается отправка очередной партии указанной категории лиц во второй декаде ноября из Смоленска. Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, для восполненияпотерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержка отступивших с Харьковского направления российских военнослужащих.

"Как особенность отмечается отправка групп захватчиков без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия – их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий", – сообщили в пресс-центре.