"Российским подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи Брестской области, выданы устаревшие оружие и имущество – металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60–70 годов прошлого столетия. Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения", – говорится в сообщении.

Также у мобилизованных россиян, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, "существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от действительной ситуации, бесчеловечных условий пребывания и отсутствия обещанных выплат", отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)