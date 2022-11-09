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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российским военным, проходящим подготовку в Беларуси, выдали металлические шлемы образца Второй мировой и средства защиты 60–70 годов – Генштаб ВСУ

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Мобилизацию в РФ объявили 21 сентября
Мобилизацию в РФ объявили 21 сентября
Фото: depositphotos.com

Российским военным, которые проходят подготовку на территории Беларуси, выдали устаревшие амуницию и оружие. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 9 ноября.

"Российским подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи Брестской области, выданы устаревшие оружие и имущество – металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60–70 годов прошлого столетия. Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения", – говорится в сообщении.

Также у мобилизованных россиян, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, "существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от действительной ситуации, бесчеловечных условий пребывания и отсутствия обещанных выплат", отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время широкомасштабной войны с Украиной составили около 77 950 человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, Генштаб ВСУ, мобилизация, война России против Украины
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