Маляр прокомментировала необходимость дополнительной мобилизации в Украине

Маляр отметила, что в ВСУ пока хватает людей, но мобилизация может активизироваться, если это будет продиктовано ситуацией на фронте Фото: Ганна Маляр / Facebook

Комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского по продолжению действия военного положения и всеобщей мобилизации, Маляр подчеркнула, что по состоянию на сегодняшний день в ВСУ хватает личного состава, который уже был мобилизован.

"У нас были по этому поводу заявления Генерального штаба [ВСУ] о том, что по состоянию на сейчас хватает тех людей, которые мобилизованы. Может быть, что будут дополнительно нужны люди, а может, и не будет такого", – отметила она.

По словам замминистра обороны, все зависит от ситуации на фронте и возможны разные варианты.

"Но мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать различные сценарии развития событий и мы с вами в принципе должны быть готовы к развитию всех этих сценариев", – заявила Маляр.

Зеленский 8 ноября предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и сроки общей мобилизации. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк предположил, что военное положение и мобилизацию продлят до 19 февраля 2023 года.