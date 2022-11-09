Маляр прокомментировала необходимость дополнительной мобилизации в Украине

Комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского по продолжению действия военного положения и всеобщей мобилизации, Маляр подчеркнула, что по состоянию на сегодняшний день в ВСУ хватает личного состава, который уже был мобилизован.
"У нас были по этому поводу заявления Генерального штаба [ВСУ] о том, что по состоянию на сейчас хватает тех людей, которые мобилизованы. Может быть, что будут дополнительно нужны люди, а может, и не будет такого", – отметила она.
По словам замминистра обороны, все зависит от ситуации на фронте и возможны разные варианты.
"Но мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать различные сценарии развития событий и мы с вами в принципе должны быть готовы к развитию всех этих сценариев", – заявила Маляр.
Зеленский 8 ноября предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и сроки общей мобилизации. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк предположил, что военное положение и мобилизацию продлят до 19 февраля 2023 года.
Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.