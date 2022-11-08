Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении в Украине военного положения и мобилизации

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Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк предположил в Telegrаm, что военное положение и мобилизацию продлят до 19 февраля 2023 года.
По его словам, вопросы рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.