Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении в Украине военного положения и мобилизации

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Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк предположил в Telegrаm, что военное положение и мобилизацию продлят до 19 февраля 2023 года.

По его словам, вопросы рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.

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