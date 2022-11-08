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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правоохранители задержали двух жителей Киева, которые организовали незаконное пересечение границы за $5000

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В прокуратуре отметили, что участников схемы задержали сразу же после получения денег
В прокуратуре отметили, что участников схемы задержали сразу же после получения денег
Фото: Київська міська прокуратура / Telegram

Правоохранители задержали двух киевлян, которые организовали незаконную переправку украинцев, подлежащих мобилизации, через государственную границу Украины. Об этом 7 ноября в Telegram сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам уголовного производства, глава благотворительного фонда и его сообщник предлагали военнообязанным уехать за границу под видом волонтеров, включив их в систему "Шлях". Свои услуги они оценивали в 5 тыс. долл. с человека.

"Установлено, что мужчины собирались переправить через государственную границу Украины двух граждан призывного возраста. Встретившись с мужчинами на территории города Киева, злоумышленники получили часть денежных средств в размере 5 тыс. дол. США в качестве авансового платежа. Еще 5 тыс. долларов США они получили от доверенного лица после прохождения мужчинами в зону таможенного контроля",  говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что участников схемы задержали сразу же после получения денег. Двум мужчинам сообщили о подозрении. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

14 октября СБУ задержала в Днепре, в Одесской и Закарпатской областях восемь организаторов нелегальных трафиков и заблокировала четыре канала нелегального выезда граждан призывного возраста. Злоумышленники оценивали свои услуги в $1,8–7 тыс. с человека.

Теги: Украина, война, прокуратура, граница, телефоны, мобилизация, волонтеры, правоохранители, война России против Украины, подозрение
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