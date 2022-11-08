Правоохранители задержали двух жителей Киева, которые организовали незаконное пересечение границы за $5000

В прокуратуре отметили, что участников схемы задержали сразу же после получения денег Фото: Київська міська прокуратура / Telegram

Согласно материалам уголовного производства, глава благотворительного фонда и его сообщник предлагали военнообязанным уехать за границу под видом волонтеров, включив их в систему "Шлях". Свои услуги они оценивали в 5 тыс. долл. с человека.

"Установлено, что мужчины собирались переправить через государственную границу Украины двух граждан призывного возраста. Встретившись с мужчинами на территории города Киева, злоумышленники получили часть денежных средств в размере 5 тыс. дол. США в качестве авансового платежа. Еще 5 тыс. долларов США они получили от доверенного лица после прохождения мужчинами в зону таможенного контроля", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что участников схемы задержали сразу же после получения денег. Двум мужчинам сообщили о подозрении. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом.