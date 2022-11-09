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"Из 500 человек остался только взвод". Матери мобилизованных из Воронежской области записали обращение к властям

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4 ноября Путин заявлял, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек, 49 тыс. из которых находятся в зоне боевых действий
4 ноября Путин заявлял, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек, 49 тыс. из которых находятся в зоне боевых действий
Фото: ЕРА

Матери мобилизованных россиян из Воронежской области записали обращение к властям из-за массовой ликвидации оккупантов Вооруженными силами Украины. Видеообращение 9 ноября в Telegram опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Немыслимое количество погибших. Очень мало выживших. Из 500 с лишним человек остался только взвод!" – сказала одна из женщин.

Она утверждает,  что ее сын "буквально выполз из-под трупов" и, выйдя на связь, просит о помощи.

"Просто потрясающе. Россия может в любой момент прекратить эту дебильную мясорубку, просто забрав своих людей из Украины. Но они с тупым мазохизмом продолжают гнать людей на бойню, как скот. Все страдают, никому это не нужно. Тем не менее они продолжают. Необъяснимая дичь", – отметил Казанский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время широкомасштабной войны с Украиной составили около 77 950 человек.

Теги: Россия, Украина, мобилизация, Денис Казанский, война России против Украины, россияне
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