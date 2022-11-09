"Из 500 человек остался только взвод". Матери мобилизованных из Воронежской области записали обращение к властям

"Немыслимое количество погибших. Очень мало выживших. Из 500 с лишним человек остался только взвод!" – сказала одна из женщин.
Она утверждает, что ее сын "буквально выполз из-под трупов" и, выйдя на связь, просит о помощи.
"Просто потрясающе. Россия может в любой момент прекратить эту дебильную мясорубку, просто забрав своих людей из Украины. Но они с тупым мазохизмом продолжают гнать людей на бойню, как скот. Все страдают, никому это не нужно. Тем не менее они продолжают. Необъяснимая дичь", – отметил Казанский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время широкомасштабной войны с Украиной составили около 77 950 человек.