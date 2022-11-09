"Из 500 человек остался только взвод". Матери мобилизованных из Воронежской области записали обращение к властям

4 ноября Путин заявлял, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек, 49 тыс. из которых находятся в зоне боевых действий Фото: ЕРА

"Немыслимое количество погибших. Очень мало выживших. Из 500 с лишним человек остался только взвод!" – сказала одна из женщин.

Она утверждает, что ее сын "буквально выполз из-под трупов" и, выйдя на связь, просит о помощи.

"Просто потрясающе. Россия может в любой момент прекратить эту дебильную мясорубку, просто забрав своих людей из Украины. Но они с тупым мазохизмом продолжают гнать людей на бойню, как скот. Все страдают, никому это не нужно. Тем не менее они продолжают. Необъяснимая дичь", – отметил Казанский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)