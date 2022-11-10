СБУ разоблачила "чиновников" в захваченных Россией районах Херсонской и Луганской областей

Среди "чиновников" – женщина, которая, по информации СБУ, согласилась занять должность "председателя военно-гражданской администрации Скадовской территориальной общины Скадовского района Херсонской области". В частности, она участвовала, отметили в службе, в организации местного псевдореферендума и способствовала принудительной выдаче украинцам паспортов России.
"Установлено, что ранее она была чиновницей одного из горсоветов региона, но после начала полномасштабного вторжения поддержала оккупантов и присоединилась к их рядам", – говорится в сообщении.
Кроме того, СБУ идентифицировала главу "отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта" одной из оккупационных администраций возле Херсона. Она, как сообщила служба, "восстанавливала" работу учебных заведений, формировала списки сторонников "русского мира" и склоняла педагогов к сотрудничеству с "новыми властями", предлагая им взятки. По данным следствия, женщина раньше была главой отдела образования Голопристанского района Херсонской области.
Также СБУ задокументировала в Луганской области деятельность двух руководителей "военкоматов "ЛНР", которые, как сообщили в службе, организовывают принудительную мобилизацию местных жителей – в частности в "народную милицию". Для этого жителей похищают, незаконно лишают их свободы и угрожают убийством в случае отказа.
В то же время служба разоблачила экс-"чиновника" одного из химзаводов Луганской области, который согласился стать "мэром" Рубежного и организовал материально-техническое обеспечение группировок вооруженных сил России на восточном направлении.
Трем фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
Глава ОВА Сергей Гайдай говорил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.