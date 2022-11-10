СБУ разоблачила "чиновников" в захваченных Россией районах Херсонской и Луганской областей

СБУ сообщила трем "чиновникам" о подозрении в совершении преступлений против госбезопасности Украины Фото: depositphotos.com

Среди "чиновников" – женщина, которая, по информации СБУ, согласилась занять должность "председателя военно-гражданской администрации Скадовской территориальной общины Скадовского района Херсонской области". В частности, она участвовала, отметили в службе, в организации местного псевдореферендума и способствовала принудительной выдаче украинцам паспортов России.

"Установлено, что ранее она была чиновницей одного из горсоветов региона, но после начала полномасштабного вторжения поддержала оккупантов и присоединилась к их рядам", – говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ идентифицировала главу "отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта" одной из оккупационных администраций возле Херсона. Она, как сообщила служба, "восстанавливала" работу учебных заведений, формировала списки сторонников "русского мира" и склоняла педагогов к сотрудничеству с "новыми властями", предлагая им взятки. По данным следствия, женщина раньше была главой отдела образования Голопристанского района Херсонской области.

Также СБУ задокументировала в Луганской области деятельность двух руководителей "военкоматов "ЛНР", которые, как сообщили в службе, организовывают принудительную мобилизацию местных жителей – в частности в "народную милицию". Для этого жителей похищают, незаконно лишают их свободы и угрожают убийством в случае отказа.

В то же время служба разоблачила экс-"чиновника" одного из химзаводов Луганской области, который согласился стать "мэром" Рубежного и организовал материально-техническое обеспечение группировок вооруженных сил России на восточном направлении.

Трем фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.