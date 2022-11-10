ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ разоблачила "чиновников" в захваченных Россией районах Херсонской и Луганской областей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ сообщила трем "чиновникам" о подозрении в совершении преступлений против госбезопасности Украины
СБУ сообщила трем "чиновникам" о подозрении в совершении преступлений против госбезопасности Украины
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины задокументировала деятельность пяти "чиновников" из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Среди "чиновников" – женщина, которая, по информации СБУ, согласилась занять должность "председателя военно-гражданской администрации Скадовской территориальной общины Скадовского района Херсонской области". В частности, она участвовала, отметили в службе, в организации местного псевдореферендума и способствовала принудительной выдаче украинцам паспортов России.

"Установлено, что ранее она была чиновницей одного из горсоветов региона, но после начала полномасштабного вторжения поддержала оккупантов и присоединилась к их рядам",  говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ идентифицировала главу "отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта" одной из оккупационных администраций возле Херсона. Она, как сообщила служба, "восстанавливала" работу учебных заведений, формировала списки сторонников "русского мира" и склоняла педагогов к сотрудничеству с "новыми властями", предлагая им взятки. По данным следствия, женщина раньше была главой отдела образования Голопристанского района Херсонской области.

Также СБУ задокументировала в Луганской области деятельность двух руководителей "военкоматов "ЛНР", которые, как сообщили в службе, организовывают принудительную мобилизацию местных жителей – в частности в "народную милицию". Для этого жителей похищают, незаконно лишают их свободы и угрожают убийством в случае отказа.

В то же время служба разоблачила экс-"чиновника" одного из химзаводов Луганской области, который согласился стать "мэром" Рубежного и организовал материально-техническое обеспечение группировок вооруженных сил России на восточном направлении.

Трем фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

Глава ОВА Сергей Гайдай говорил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Луганская область, война, оккупация, Херсонская область, мобилизация, следствие, Рубежное, вторжение, взятка, война России против Украины, ЛНР, подозрение, Служба безопасности Украины, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
Психиатр рассказал, какое чувство украинцы должны испытывать к населению РФ и их культуре
Психиатр рассказал, какое чувство украинцы должны испытывать к населению РФ и их культуре
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву
Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком
Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом
Арестович привел аргумент, почему надо знать украинский язык
Арестович привел аргумент, почему надо знать украинский язык
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о "киношниках", которые хотят снять о ней фильм
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о "киношниках", которые хотят снять о ней фильм
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (152048)
2
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (144329)
3
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком (78552)
4
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (74463)
5
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (53886)
6
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (52652)
7
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (50750)
8
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом (46560)
 
 
 
 