Правоохранители объявили в розыск предпринимателя из Купянска, бесплатно снабжавшего топливом оккупантов, он бежал в РФ – СБУ

Об этом 9 ноября в Facebook сообщило управление СБУ в регионе.
По данным спецслужбы, местный предприниматель с конца апреля по начало сентября добровольно помогал вооруженным формированиям и оккупационной администрации РФ горюче-смазочными материалами.
"Злоумышленник имел собственную автозаправочную станцию на территории Купянска и наладил тесные рабочие и идеологические отношения с представителями оккупационной администрации. Он дал указание работникам своей АЗС бесплатно заправлять военную технику рашистов и их служебные машины, – говорится в сообщении. – За такую помощь оккупанты позволили ему продолжать заниматься своей предпринимательской деятельностью по розничной торговле топливом и выдали ему соответствующий "патент на торговую деятельность".
Отмечается, что после деоккупации Купянска ВСУ мужчина сбежал в РФ, где в настоящее время скрывается от украинского правосудия.
Предпринимателю заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), он объявлен в розыск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА.
1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.