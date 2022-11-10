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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правоохранители объявили в розыск предпринимателя из Купянска, бесплатно снабжавшего топливом оккупантов, он бежал в РФ – СБУ

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Злоумышленник имел собственную автозаправочную станцию на территории Купянска, отметили в СБУ
Злоумышленник имел собственную автозаправочную станцию на территории Купянска, отметили в СБУ
Фото: Управління СБ України в Харківській області / Facebook

В деоккупированном Купянске Харьковской области СБУ разоблачила 43-летнего предпринимателя, бесплатно поставлявшего топливо российским военным во время оккупации города.

Об этом 9 ноября в Facebook сообщило управление СБУ в регионе.

По данным спецслужбы, местный предприниматель с конца апреля по начало сентября добровольно помогал вооруженным формированиям и оккупационной администрации РФ горюче-смазочными материалами.

"Злоумышленник имел собственную автозаправочную станцию на территории Купянска и наладил тесные рабочие и идеологические отношения с представителями оккупационной администрации. Он дал указание работникам своей АЗС бесплатно заправлять военную технику рашистов и их служебные машины, – говорится в сообщении. – За такую помощь оккупанты позволили ему продолжать заниматься своей предпринимательской деятельностью по розничной торговле топливом и выдали ему соответствующий "патент на торговую деятельность".

Отмечается, что после деоккупации Купянска ВСУ мужчина сбежал в РФ, где в настоящее время скрывается от украинского правосудия.

Предпринимателю заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), он объявлен в розыск.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА.

1 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, розыск, оккупация, Харьковская область, правоохранители, Купянск, торговля, война России против Украины, предприниматель, деятельность, сотрудничество, мужчины, деоккупация, топливо
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