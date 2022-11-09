Кибератаки эффективнее и дешевле ракетных обстрелов, РФ ежедневно устраивает более 10 кибератак по Украине – СБУ

Витюк: О большинстве кибератак общество не знает. Если не отражать их, последствия были бы очень серьезными Фото пресс-центра СБУ

"СБУ постоянно блокирует кибератаки на объекты энергетики. Именно эта отрасль вместе с инфраструктурой и логистикой – приоритетные цели для российских спецслужб. Последние обстрелы ТЭЦ и ГЭС сопровождались кибератаками. В СБУ ожидали такого сценария, поэтому ни одна из них не была эффективной", – сказал Витюк.

По его словам, иногда у СБУ есть информация, куда будет бить враг в ближайшие дни или недели, и ее задача – не допустить этого. Иногда спецслужба пускает врага по ложному следу, так, что он не может нанести вреда.

"О большинстве кибератак общество не знает, а Россия сегодня производит в среднем более 10 кибератак в сутки. Если не отражать их, последствия были бы очень серьезными. При отсутствии соответствующей защиты кибератаки гораздо эффективнее и дешевле ракетных обстрелов. Ракеты в большинстве случаев сбиваются или прилетают куда-то не туда", – сказал глава департамента кибербезопасности СБУ.

Он отметил, что одновременная атака на все облэнерго может выключить свет по всей стране, чтобы энергетики не смогли перекидывать мощности между регионами. Враг стремится, чтобы Украина осталась без света, воды, отопления, связи, интернета, способов оплаты.

"Но это уже совершенно невозможно при таком уровне нашей подготовки и реагирования. В худшем случае благодаря кибератаке они могут, например, выключить электроэнергию на 5–10 минут или какие-либо сервисы не будут работать в течение непродолжительного времени. Мы работаем, чтобы даже этого не произошло", – сказал Витюк.