Информационно-психологическая операция РФ о "взломе" IT-системы, которую используют ЗСУ, провальная – Минобороны

В Минобороны отреагировали на заявления о "взломе" системы Delta Фото: depositphotos.com

Об этом Министерство обороны Украины заявило в Facebook.

Название программы в релизе не упоминается, но в РФ заявляли о платформе Delta. Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов рассказывал, что "Delta структурирует всю информацию о противнике и является уникальным оружием Украины, подобных информационных систем у россиян, по его данным, нет.

"Delta сохраняет максимальную защищенность, и свидетельством этого стали удачные наступательные операции ВСУ в сентябре – октябре, во время которых Delta применялась максимально широко и никакой утечки информации не произошло", – рассказал журналист.

РФ неслучайно начала сейчас информационно-психологическую операцию против Delta, считают в Минобороны.

"Недавно обновленная версия этой системы была успешно представлена на ежегодной конференции экспертов и разработчиков NATO Tide Sprint. Поэтому вскоре после этого враг с целью дискредитации начал атаковать систему и распространять через сеть пропагандистских ресурсов информацию о якобы взломе и доступе к ее данным. Чтобы прекратить подхват дезинформации врага отечественными информационными ресурсами Министерство обороны Украины сообщает, что система работает стабильно, данные в ней надежно защищены и несанкционированных проникновений не зафиксировано", – говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что над защитой этой системы работают работают лучшие IT-разработчики и специалисты по кибербезопасности, они мониторят вражескую активность в режиме реального времени.

"Министерство обороны Украины осознает, что информационные системы и инструменты, которые применяют наши защитники, являются стратегической целью для врага, как и критическая или энергетическая инфраструктура страны. В то же время оборонное ведомство констатирует, что эта ИПСО врага является провальной", – добавили авторы релиза.