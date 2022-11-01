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Информационно-психологическая операция РФ о "взломе" IT-системы, которую используют ЗСУ, провальная – Минобороны

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В Минобороны отреагировали на заявления о "взломе" системы Delta
В Минобороны отреагировали на заявления о "взломе" системы Delta
Фото: depositphotos.com

Сообщения российской пропаганды о якобы взломе системы ситуационной осведомленности, которую используют Вооруженные силы Украины, – информационная атака на эту IT-систему.

Об этом Министерство обороны Украины заявило в Facebook.

Название программы в релизе не упоминается, но в РФ заявляли о платформе DeltaГлавный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов рассказывал, что "Delta структурирует всю информацию о противнике и является уникальным оружием Украины, подобных информационных систем у россиян, по его данным, нет.

"Delta сохраняет максимальную защищенность, и свидетельством этого стали удачные наступательные операции ВСУ в сентябре – октябре, во время которых Delta применялась максимально широко и никакой утечки информации не произошло", – рассказал журналист. 

РФ неслучайно начала сейчас информационно-психологическую операцию против Delta, считают в Минобороны.

"Недавно обновленная версия этой системы была успешно представлена на ежегодной конференции экспертов и разработчиков NATO Tide Sprint. Поэтому вскоре после этого враг с целью дискредитации начал атаковать систему и распространять через сеть пропагандистских ресурсов информацию о якобы взломе и доступе к ее данным. Чтобы прекратить подхват дезинформации врага отечественными информационными ресурсами Министерство обороны Украины сообщает, что система работает стабильно, данные в ней надежно защищены и несанкционированных проникновений не зафиксировано", – говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что над защитой этой системы работают работают лучшие IT-разработчики и специалисты по кибербезопасности, они мониторят вражескую активность в режиме реального времени.

"Министерство обороны Украины осознает, что информационные системы и инструменты, которые применяют наши защитники, являются стратегической целью для врага, как и критическая или энергетическая инфраструктура страны. В то же время оборонное ведомство констатирует, что эта ИПСО врага является провальной", – добавили авторы релиза.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02fjiCupvsbT1N3Vvwu8ZwwPupCEv57WPKv8fVpt9P9qtoVsC7L442PTvCpejaLnrYl

Контекст:

Украина представила платформу Delta на мероприятии NATO Tide Sprint 26 октября, о чем информировал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Это уникальная украинская разработка, созданная по стандартам НАТО, рассказывал он.

"Delta обеспечивает объемное понимание поля боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе разведданные на цифровой карте", – отметил Федоров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: хакеры, Министерство обороны Украины, Юрий Бутусов, технологии, кибербезопасность, дезинформация
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