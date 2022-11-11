"Темп не падает". ВСУ за сутки уничтожили 710 оккупантов, 10 российских танков и вертолет

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 710 российских захватчиков.
Общие потери России составили:
"Темп не падает. Снова более 700. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.