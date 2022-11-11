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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Темп не падает". ВСУ за сутки уничтожили 710 оккупантов, 10 российских танков и вертолет

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Наибольшие потери врагу ВСУ нанесли на Бахмутском направлении
Наибольшие потери врагу ВСУ нанесли на Бахмутском направлении
Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 79 400 российских оккупантов. Об этом 11 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 710 российских захватчиков.

Общие потери России составили:

  • танки – 2814 (+10)
  • боевые бронированные машины – 5696 (+14);
  • артиллерийские системы – 1817 (+12);
  • РСЗО – 393;
  • средства ПВО – 205;
  • самолетов – 278;
  • вертолетов – 261 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6);
  • крылатые ракеты – 399;
  • корабли /катера – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17);
  • специальная техника – 159.

"Темп не падает. Снова более 700. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0vq34nFhsyuknBPgrgZu5eQEh1wLB2sKUB3Ee3xGXyX8goAXsBJ7wv1M8iKuWoHcwl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, контрнаступление
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