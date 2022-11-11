"Темп не падает". ВСУ за сутки уничтожили 710 оккупантов, 10 российских танков и вертолет

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 710 российских захватчиков.

Общие потери России составили:

танки – 2814 (+10)

боевые бронированные машины – 5696 (+14);

артиллерийские системы – 1817 (+12);

РСЗО – 393;

средства ПВО – 205;

самолетов – 278;

вертолетов – 261 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6);

крылатые ракеты – 399;

корабли /катера – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17);

специальная техника – 159.

"Темп не падает. Снова более 700. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении", – отметили в Генштабе.

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