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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня – Генштаб ВСУ

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За сутки противник нанес по территории Украины один ракетный и 17 авиационных ударов
За сутки противник нанес по территории Украины один ракетный и 17 авиационных ударов
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом 11 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, противник нанес по территории Украины один ракетный и 17 авиационных ударов.

В результате обстрелов пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

"Враг не прекращает обстрелы подразделений сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid035CN9vvVG4jnbGJUB6wJxaaAN91VaB78JZzbxnBa2HofZ5a3ZpAgZA9k4tjrRZoJrl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Россияне регулярно обстреливают ракетами украинские населенные пункты. С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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