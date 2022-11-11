Российские оккупанты за сутки совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник нанес по территории Украины один ракетный и 17 авиационных ударов.
В результате обстрелов пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.
"Враг не прекращает обстрелы подразделений сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Россияне регулярно обстреливают ракетами украинские населенные пункты. С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.