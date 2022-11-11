Российские оккупанты за сутки совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня – Генштаб ВСУ

За сутки противник нанес по территории Украины один ракетный и 17 авиационных ударов Фото: ДСНС України / Telegram

Помимо этого, противник нанес по территории Украины один ракетный и 17 авиационных ударов.

В результате обстрелов пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

"Враг не прекращает обстрелы подразделений сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

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