"Твари ответили нашим ВСУ". Оккупанты ударили по жилому дому в Николаеве, два человека погибли

"Твари в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке", – написал Ким.

По данным главы ОВА, в результате атаки противника два мирных жителя погибли, еще два человека получили ранения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. 10 ноября украинские военные освободили Снигиревку – последний крупный город, который РФ удерживала в Николаевской области