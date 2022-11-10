Оккупанты не уносят с поля боя тела своих погибших сослуживцев. Это уже массовое явление – Нацгвардия

Оккупанты не забирают тела своих погибших с поля боя и негативный фактор не только с точки зрения общечеловеческой морали, но и с точки зрения санитарно-эпидемической угрозы, заявили в НГУ Фото: ЕРА (архив)

Об этом и.о. директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович рассказал 10 ноября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.

Он рассказал, что на прошлой неделе противник "с маниакальной настойчивостью совершал суицидальные попытки штурма" позиций Нацгвардии на бахмутском и новопавловском направлениях.

"Все атаки врага были отбиты гвардейцами, успеха по продвижению вперед противник не имел, но имел успех по доведению своих суицидальных попыток к логическому завершению. Как результат наши разведчики фиксируют чрезвычайный уровень цинизма и пренебрежительного отношения российских оккупационных войск к собственным погибшим: их тела не уносят с поля боя. Такие явления уже носят массовый характер и все чаще становятся одним из негативных факторов для наших защитников не только с точки зрения общечеловеческой морали, но и с точки зрения прямой санитарно-эпидемической угрозы в районах выполнения боевых задач", – добавил он.