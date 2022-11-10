Более 130 убитыми и ранеными за сутки. В Генштабе рассказали о потерях среди наемников РФ в районе Бахмута

Громов сказал, что часть раненых наемников в таком состоянии, что "наверное, уже тоже никогда не увидят своих родных и близких" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение недели между силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками произошло 347 боевых столкновений, противник нанес 32 ракетных и 134 авиационных удара по территории Украины, сказал Громов.

"Наиболее сложной в оперативном отношении остается ситуация в Донецком операционном районе, – сообщил он. – О стойкости обороны наших войск и мужестве наших воинов свидетельствует то, что противник несет значительные потери".

Громов сказал, что только за одни сутки подразделение частной военной компании (он не уточнил название, вероятно, речь о ЧВК "Вагнер") потеряли 138 человек погибшими и ранеными на бахмутском направлении.

"Из них треть – 40 человек – погибшие. Остальные – раненые, среди которых 24 – тяжелые, и наверное, уже тоже никогда не увидят своих родных и близких", – добавил он.