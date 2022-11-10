Более 130 убитыми и ранеными за сутки. В Генштабе рассказали о потерях среди наемников РФ в районе Бахмута

В течение недели между силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками произошло 347 боевых столкновений, противник нанес 32 ракетных и 134 авиационных удара по территории Украины, сказал Громов.
"Наиболее сложной в оперативном отношении остается ситуация в Донецком операционном районе, – сообщил он. – О стойкости обороны наших войск и мужестве наших воинов свидетельствует то, что противник несет значительные потери".
Громов сказал, что только за одни сутки подразделение частной военной компании (он не уточнил название, вероятно, речь о ЧВК "Вагнер") потеряли 138 человек погибшими и ранеными на бахмутском направлении.
"Из них треть – 40 человек – погибшие. Остальные – раненые, среди которых 24 – тяжелые, и наверное, уже тоже никогда не увидят своих родных и близких", – добавил он.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.
По информации Минобороны Украины, РФ хотела захватить Бахмут до конца октября, но не смогла. В районе Бахмута, Авдеевки и Угледара Донецкой области сейчас идут самые жестокие бои, в ходе которых оккупанты несут большие потери, сказал пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 8 ноября.