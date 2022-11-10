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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Укрепленная "линия Вагнера" на Донбассе не помешает наступлению ВСУ – Генштаб

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Укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид
Укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид
Фото: radiosvoboda.org

Вооруженные силы Украины имеют достаточно средств преодоления минно-взрывных заграждений, которые оккупанты строят в районе линии столкновения на Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 10 ноября, который транслировало в Youtube Военное телевидение Украины.

По словам, украинская армия тщательно изучает систему укреплений на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, которая с октября строится российской ВЧК "Вагнера".

Оккупанты рассчитывают, что инженерно-фортификационные заграждения остановят продвижение украинских войск в этом районе. Но в распоряжении ВСУ находится нужное количество специальной техники и оружия, чтоб преодолеть их, когда начнется наступление.

"Могу вам уверенно сказать: подойдем и преодолеем", – сказал Громов.

Он подчеркнул важность поставок вооружений и оборудования западными партнерами Украины.

Контекст:

15 октября агентство ФАН опубликовали фото и видео, как ЧВК "Вагнер" сооружает укрепления в Луганской области. То, что подобная линия строится, подтвердили спутниковые снимки Maxar Technologies, которые 22 октября опубликовал CNNУкрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются россияне, не дадут украинским машинам и танкам продвигаться на восток. За противотанковыми укреплениями находится большая траншея, говорится в материале. 

О том, что продолжается строительство "линии Вагнера", также сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

27 октября создатель ЧВК "Вагнер" заявил, что единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт. 

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, Вагнер, ЧВК, Алексей Громов
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