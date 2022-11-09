Успехи "Вагнера" в войне в Украине преувеличены – ISW

В ISW отметили, что "Вагнер" присвоил себе все "успехи" России вокруг Бахмута, чтобы укрепить свою репутацию "излюбленной ударной силы Кремля" Фото: ЕРА

"Силы группы "Вагнера" продолжают преувеличивать свои заявленные территориальные приобретения на Донбассе, чтобы еще больше отличиться от других боевиков и регулярных российских войск", – говорится в сообщении.

В ISW отметили, что "Вагнер" присвоил себе все "успехи" России вокруг Бахмута, чтобы укрепить свою репутацию "излюбленной ударной силы Кремля", несмотря на то, что это не единственная сила, развернутая в этом районе.

"Российские источники 7 ноября начали сообщать, что отряд "Вагнера" и войск "6-го казачьего полка ЛНР" прорвал оборонительные рубежи Украины в Белогоровке Луганской области. Однако 8 ноября российское освещение в значительной степени изменилось, и российские блогеры начали заявлять, что сообщения об участии "6-го казачьего полка" в операциях под Белогоровкой являются ложными и что исключительно войска "Вагнера" несут ответственность за предполагаемые успехи", – подчеркнули в ISW.

Аналитики считают, что вагнеровцы, скорее всего, будут использовать ситуацию в Белогоровке для достижения аналогичного эффекта.