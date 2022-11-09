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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Успехи "Вагнера" в войне в Украине преувеличены – ISW

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В ISW отметили, что "Вагнер" присвоил себе все "успехи" России вокруг Бахмута, чтобы укрепить свою репутацию "излюбленной ударной силы Кремля"
В ISW отметили, что "Вагнер" присвоил себе все "успехи" России вокруг Бахмута, чтобы укрепить свою репутацию "излюбленной ударной силы Кремля"
Фото: ЕРА

Успехи боевиков частной военной компании "Вагнер" в войне в Украине существенно преувеличены. Об этом в оперативной сводке за 8 ноября пишет американский Институт исследования войны (ISW).

"Силы группы "Вагнера" продолжают преувеличивать свои заявленные территориальные приобретения на Донбассе, чтобы еще больше отличиться от других боевиков и регулярных российских войск", – говорится в сообщении.

В ISW отметили, что "Вагнер" присвоил себе все "успехи" России вокруг Бахмута, чтобы укрепить свою репутацию "излюбленной ударной силы Кремля", несмотря на то, что это не единственная сила, развернутая в этом районе.

"Российские источники 7 ноября начали сообщать, что отряд "Вагнера" и войск "6-го казачьего полка ЛНР" прорвал оборонительные рубежи Украины в Белогоровке Луганской области. Однако 8 ноября российское освещение в значительной степени изменилось, и российские блогеры начали заявлять, что сообщения об участии "6-го казачьего полка" в операциях под Белогоровкой являются ложными и что исключительно войска "Вагнера" несут ответственность за предполагаемые успехи", – подчеркнули в ISW.

Аналитики считают, что вагнеровцы, скорее всего, будут использовать ситуацию в Белогоровке для достижения аналогичного эффекта.

Контекст:

Против Украины в 2022-м году воюет около 5 тыс. боевиков частной военной компании "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что создатель ЧВК Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже 10 тыс. российских заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, боевики, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, ЧВК, Белогоровка, ISW
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