Успехи "Вагнера" в войне в Украине преувеличены – ISW

"Силы группы "Вагнера" продолжают преувеличивать свои заявленные территориальные приобретения на Донбассе, чтобы еще больше отличиться от других боевиков и регулярных российских войск", – говорится в сообщении.
В ISW отметили, что "Вагнер" присвоил себе все "успехи" России вокруг Бахмута, чтобы укрепить свою репутацию "излюбленной ударной силы Кремля", несмотря на то, что это не единственная сила, развернутая в этом районе.
"Российские источники 7 ноября начали сообщать, что отряд "Вагнера" и войск "6-го казачьего полка ЛНР" прорвал оборонительные рубежи Украины в Белогоровке Луганской области. Однако 8 ноября российское освещение в значительной степени изменилось, и российские блогеры начали заявлять, что сообщения об участии "6-го казачьего полка" в операциях под Белогоровкой являются ложными и что исключительно войска "Вагнера" несут ответственность за предполагаемые успехи", – подчеркнули в ISW.
Аналитики считают, что вагнеровцы, скорее всего, будут использовать ситуацию в Белогоровке для достижения аналогичного эффекта.
Против Украины в 2022-м году воюет около 5 тыс. боевиков частной военной компании "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.
Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что создатель ЧВК Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже 10 тыс. российских заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.