"Редкая штука". Украинские военные захватили вражеский "Тайфун-К"

Это уже не первый "Тайфун-К", захваченный украинцами как трофей Скриншот: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

"Тайфун-К" затрофеен на херсонском направлении. Редкая штука. Ну что, теперь интересно только, будет ли херсонская партия российского ленд-лиза превосходить харьковскую", – говорится в сообщении.

"Тайфун-К" – универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности, находится на вооружении армии России с 2015 года, сообщал "Мілітарний". Броня четвертого класса должна защищать от пуль калибра 14,5 мм, корпус должен выдерживать взрывы устройств мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте. Одновременно в машине может разместиться три члена экипажа и 14 солдат.

Украинские военные уже захватывали такие бронеавтомобили. Один из них был в числе трофеев, добытых ВСУ в начале апреля в Сумской области, сообщал глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Еще один "Тайфун" ВСУ уничтожили в конце марта в районе Тростянца Сумской области.