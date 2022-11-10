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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Редкая штука". Украинские военные захватили вражеский "Тайфун-К"

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Это уже не первый "Тайфун-К", захваченный украинцами как трофей
Это уже не первый "Тайфун-К", захваченный украинцами как трофей
Скриншот: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Украинские военные на херсонском направлении захватили редкий российский бронеавтомобиль "Тайфун-К". Об этом сообщило 10 ноября управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Тайфун-К" затрофеен на херсонском направлении. Редкая штука. Ну что, теперь интересно только, будет ли херсонская партия российского ленд-лиза превосходить харьковскую", – говорится в сообщении.

"Тайфун-К" – универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности, находится на вооружении армии России с 2015 года, сообщал "Мілітарний". Броня четвертого класса должна защищать от пуль калибра 14,5 мм, корпус должен выдерживать взрывы устройств мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте. Одновременно в машине может разместиться три члена экипажа и 14 солдат.

Украинские военные уже захватывали такие бронеавтомобили. Один из них был в числе трофеев, добытых ВСУ в начале апреля в Сумской области, сообщал глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Еще один "Тайфун" ВСУ уничтожили в конце марта в районе Тростянца Сумской области.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 10 ноября, с начала полномасштабного нападения на Украину россияне потеряли 78,6 тыс. военных, 2804 танка, 5682 боевые бронированные машины и множество другой техники.

Теги: захват, Херсонская область, военная техника, бронетехника, война России против Украины, потери армии России
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