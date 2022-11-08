ВСУ опубликовали видео уничтожения танка оккупантов из "Стугны" на Донбассе

На счету украинского подразделения уже более 30 уничтоженных танков и боевых бронированных машин оккупантов Фото: скриншот из видео Генерального штаба ВСУ / Facebook

В Генштабе сообщили, что на днях украинские военнослужащие точным выстрелом сожгли танк оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину на счету подразделения более 30 уничтоженных танков и боевых бронированных машин.

"Основной секрет успеха – обучение нашей боевой обслуги ПТРК "Стугна" и четкая координация ее действий с аэроразведкой, благодаря которой мы знаем все направления перемещения бронетехники противника", – рассказал командир подразделения.