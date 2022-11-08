ВСУ опубликовали видео уничтожения танка оккупантов из "Стугны" на Донбассе

В Генштабе сообщили, что на днях украинские военнослужащие точным выстрелом сожгли танк оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину на счету подразделения более 30 уничтоженных танков и боевых бронированных машин.
"Основной секрет успеха – обучение нашей боевой обслуги ПТРК "Стугна" и четкая координация ее действий с аэроразведкой, благодаря которой мы знаем все направления перемещения бронетехники противника", – рассказал командир подразделения.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 8 ноября, в Украине с 24 февраля погибли уже 77 170 российских военных. При этом ВСУ за сутки ликвидировали 710 российских оккупантов.