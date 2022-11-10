Оккупанты из РСЗО час обстреливали Часов Яр, один человек погиб, двое получили ранения – полиция Донецкой области

В результате обстрела оккупантами Часового Яра полностью уничтожены четыре дома, частично – не менее 16, отметили в полиции Донецкой области Скриншот: Поліція Донецької області / Facebook

Об этом сообщается в Facebook полиции Донецкой области.

"Последствия массированного обстрела Часового Яра. Оккупационные войска России ударили по городу из реактивной артиллерии. Атака длилась час. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела повреждены детский сад и школа, полностью уничтожены четыре дома, частично – не менее 16, добавили правоохранители.

"Полиция изъяла доказательства военного преступления России. Правовая квалификация – ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – указывается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)