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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из РСЗО час обстреливали Часов Яр, один человек погиб, двое получили ранения – полиция Донецкой области

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В результате обстрела оккупантами Часового Яра полностью уничтожены четыре дома, частично не менее 16, отметили в полиции Донецкой области
В результате обстрела оккупантами Часового Яра полностью уничтожены четыре дома, частично – не менее 16, отметили в полиции Донецкой области
Скриншот: Поліція Донецької області / Facebook

Российские оккупанты днем 10 ноября из реактивных систем залпового огня (РСЗО) нанесли удар по Часовому Яру Донецкой области.

Об этом сообщается в Facebook полиции Донецкой области.

"Последствия массированного обстрела Часового Яра. Оккупационные войска России ударили по городу из реактивной артиллерии. Атака длилась час. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела повреждены детский сад и школа, полностью уничтожены четыре дома, частично – не менее 16, добавили правоохранители.

"Полиция изъяла доказательства военного преступления России. Правовая квалификация – ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – указывается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/don.gunp/videos/1237526313478028/

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Из-за обстрелов оккупантов в Донецкой области (с начала войны) погибли как минимум 1185 граждан, еще 2578 человек получили ранения, сообщили в ОВА.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, полиция, РСЗО, преступление, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение, детский сад, российские оккупанты, школа, Часов Яр
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