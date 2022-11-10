Оккупанты из РСЗО час обстреливали Часов Яр, один человек погиб, двое получили ранения – полиция Донецкой области

Об этом сообщается в Facebook полиции Донецкой области.
"Последствия массированного обстрела Часового Яра. Оккупационные войска России ударили по городу из реактивной артиллерии. Атака длилась час. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения", – говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела повреждены детский сад и школа, полностью уничтожены четыре дома, частично – не менее 16, добавили правоохранители.
"Полиция изъяла доказательства военного преступления России. Правовая квалификация – ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – указывается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Из-за обстрелов оккупантов в Донецкой области (с начала войны) погибли как минимум 1185 граждан, еще 2578 человек получили ранения, сообщили в ОВА.